سوء استفاده نظامی آمریکایی از اطلاعات مربوط به تجاوزات واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد مسئولان آمریکایی در حال آماده شدن برای طرح اتهام علیه یک نظامی هستند که از طریق شرط بندی های مرتبط با تجاوزات این کشور علیه ایران و ونزوئلا بیش از یک میلیون دلار به دست آورده است.

بر اساس این گزارش، بازرسان در حال بررسی احتمال استفاده غیرقانونی نظامی مذکور از اطلاعات داخلی در آمریکا هستند. او با استفاده از این اطلاعات در پلتفرم پولی مارکت درباره تجاوزات آمریکا علیه ایران و ونزوئلا شرط بندی های موفقی انجام داده است و ممکن است پاییز آینده علیه او اتهاماتی مطرح شود.

پیشتر گالون کین ون دایک، نظامی آمریکایی به شرط بندی درباره تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو متهم شده بود. او با اتهام استفاده غیرقانونی از اطلاعات محرمانه دولتی برای کسب منافع شخصی، سرقت اطلاعات محرمانه، کلاهبرداری و انجام معاملات مالی غیرقانونی روبرو است و ممکن است به حداکثر ۶۰ سال زندان محکوم شود.

همچنین گزارش شده گابریل پرز کارمند سابق کاخ سفید به پرداخت ۱۶۵ هزار دلار بابت شرط بندی های غیرقانونی درباره سخنرانی های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، محکوم شده است.

پرز در سمت خود به سخنرانی های ریاست جمهوری پیش از ایراد آنها دسترسی داشت و از این اطلاعات به صورت غیرقانونی استفاده کرده است.