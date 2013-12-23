اعتراف رسمی آمریکا به حمایت متحدانش از تروریستها/ حمایت از داعش و النصره را پایان دهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای از کشورهای حامی تروریست ها در منطقه خواست به حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای موسوم به دولت اسلامی عراق و شام(داعش) و جبهه النصره پایان دهند.

این درخواست آمریکا اعتراف رسمی به حمایت کشورهایی همچون عربستان، قطر و ترکیه از تروریستهای تکفیری مرتبط با القاعده در سوریه و عراق است که در این میان، عربستان بارها به صراحت حمایت آشکار خود را از تروریستهای القاعده اعلام کرده و در این زمینه شخص بندر بن سلطان رئیس سازمان اطلاعات سعودی در تشکیل گروههای تروریستی مزدور و اعزام آنها به سوریه برای ارتکاب جنایت و جلوگیری از حل مسالمت آمیز بحران سوریه نقش فعالی دارد.

وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه از این کشورها که از تروریستهای مرتبط با القاعده حمایت می کنند، خواست است اعزام تروریستهای خارجی به سوریه را متوقف کنند.

این وزارت در بیانیه ای که سفارت آمریکا در بغداد منتشر کرد، حملات تروریستی در عراق را محکوم کرد و گروه موسوم به داعش را دشمن مشترک آمریکا و عراق خواند.

وزارت خارجه آمریکا از کشورهای منطقه خواست تدابیر موثری برای جلوگیری از حمایت مالی و تسلیحاتی این گروهها از جمله گروه داعش و جبهه النصره و توقف اعزام تروریستهای خارجی به سوریه اتخاذ کنند، چرا که بسیاری از این تروریستها در ادامه به انفجارهای انتحاری علیه غیرنظامیان بیگناه در عراق دست می زنند.

از سوی دیگر نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه در سخنانی در کربلای معلی همزمان با اربعین حسینی بدون اشاره مستقیم به عربستان تاکید کرد یک کشور منطقه ای استبدادی و طایفه ای که برای همه شناخته شده است، از القاعده حمایت می کند.

مالکی همچنین خاطرنشان کرد ما اطلاعات دقیق و موثقی در اختیار داریم که بیش از 30 نفر از سرکردگان شبکه القاعده در میان اعتصاب کنندگان الانبار حضور دارند و آنها میدان اعتصاب را به مقر اقدامات تروریستی خود علیه شهرهای مختلف عراق تبدیل کرده اند.