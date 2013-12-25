هشدار صریح واشنگتن به آنکارا/سخنان اردوغان پیامد خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا با تایید این مطلب گفت : سخنان "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه، در مورد امکان اخراج سفیر آمریکا از آنکارا، دارای تبعاتی خواهد بود.

اردوغان چند روز قبل با بیان اینکه برخی از سفرای خارجی حاضر در آنکارا، در فشارهای وارده بر دولت وی به موجب بزرگترین فساد مالی کشف شده در ترکیه نقش دارند از امکان اخراج سفیر آمریکا خبر داده بود.

پیش از اردوغان نیز، چندین روزنامه چاپ ترکیه از جمله ینی شفق از دولت خواسته بودند تا سفیر آمریکا را از آنکارا اخراج کند. دلیل این خواسته آن بود که گفته می شد سفیر آمریکا در دیدار با نمایندگان اروپا به آنها گفته بود که واشنگتن از هالک بانک خواسته تا روابط خود با ایران را کاهش دهد.

هالک بانک یکی از مراکزی است که ادعا می شود در پرونده فساد مالی اخیر ترکیه دست داشته و رئیس این بانک به خاطر همین اتهام بازداشت شده است.

اردوغان این پرونده فساد مالی را توطئه ای از سوی دشمنان خارجی و داخلی خود قلمداد کرده و آن را "عملیات کثیف" خوانده که هدف از آن ضربه زدن به دولت است.

تبعات این روسوایی به حدی بوده که تا کنون وزیران کشور و اقتصاد ترکیه مجبور به استعفا شده اند و اردوغان نیز اعلام کرده که ظرف یک هفته آتی تغییرات گسترده ای را در کابینه خود انجام خواهد داد به طوریکه دست کم 10 نفر از ویران دولت وی تغییر می کنند.

روز سه شنبه هفدهم دسامبر یکی از قضات مشهور دستگاه قضایی ترکیه به نام جلال کارا، دستور انجام عملیاتی را صادر کرد که تنها ظرف چند دقیقه نه تنها در صدر اخبار ترکیه قرار گرفت، بلکه توجه اغلب کشورهای جهان و توجه مقامات کاخ سفید را نیز به سوی خود جلب کرد.

هنوز اطلاعات زیادی در خصوص این پرونده که گفته می شود در آن 86 میلیارد یورو پول جابجا شده منتشر نشده، اما گویا افراد زیادی از دولت اردوغان درگیر این پرونده هستند و از همین رو برخی رسانه ها از آن به عنوان بدترین چالش حکومت 11 ساله اردوغان یاد می کنند.