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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۴۳

در تمرین روز چهارشنبه رخ داد؛

حمله تند قلعه‌نویی به دو بازیکن استقلال و اقدام عجیب جمشیدیان و اکبرپور

حمله تند قلعه‌نویی به دو بازیکن استقلال و اقدام عجیب جمشیدیان و اکبرپور

سرمربی تیم فوتبال استقلال یک روز بعد از دیدار این تیم برابر داماش گیلان در تمرین آبی‌ها دو بازیکن تیمش را به شدت مورد بازخواست قرار داد. البته این دو بازیکن هم در اقدامی عجیب حرف‌هایشان را پس گرفتند و دل به تمرین دادند!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تمرین خود را امروز در کمپ اختصاصی این باشگاه پی گرفت. این تمرین از ساعت 11:30 در کمپ اختصاصی آبی‌ها برگزار شد که حواشی آن به شرح زیر است:

* امیر قلعه‌نویی با لباس شخصی بر سر تمرین حضور یافت و در تمام مدت نیز در کنار زمین ایستاده تمرینات را نظاره‌گر بود.

* احمد جمشیدیان هنگامی که بازیکنان در حال برگزاری تمرین بودند به طور انفرادی دور زمین می‌دوید که قلعه‌نویی وی را صدا کرد و به شدت نسبت به تداوم مصدومیت‌هایش اعتراض کرد. قلعه‌نویی به این بازیکن گفت: تکلیف خودت را با استقلال مشخص کن. از اول فصل یا مصدوم هستی یا نا آماده!" بعد از این حرف‌های قلعه‌نویی به یکباره جمشیدیان به جمع سایر بازیکنان اضافه شد و با آنها تمرین کرد!

* سیاوش اکبرپور نیز از انتقاد تند سرمربی تیم در امان نماند. وی به نزد قلعه‌نویی رفت و گفت از ناحیه پا مصدوم است که سرمربی هم با عصبانیت فریاد زد که دیگر حق ندارد تمرین کند و برود کلینیک و تا زمانی که او اجازه نداد به کمپ بر نگردد که همین فریادها باعث شد اکبرپور بلافاصله به تمرین بازگردد و پا به پای بقیه بازیکنان بدود.

* خسرو حیدری، حنیف عمران‌زاده، هاشم بیک زاده، محمد قاضی غایبان تمرین امروز بودند. در این بین منتظری روز گذشته با آبی‌ها خداحافظی کرد تا به قطر برود.

* جی لوید ساموئل هم پس از مدتها در تمرین آبی‌ها آفتابی شد. این بازیکن برای دقایقی در کنار زمین با ماجدی به صحبت پرداخت.

* کریم بوستانی که به خاطر درگذشت خواهرش در تمرینات آبی‌ها غایب بود امروز در کمپ استقلال حضور یافت که بلافاصله همه اعضای تیم به نزد وی رفتند و به مربی خود تسلیت گفتند.

* مجید غلام‌نژاد با اجازه کادر فنی زودتر از سایر بازیکنان تمرین تیم را ترک کرد.

* بازیکنان تیم استقلال بعد از گرم کردن به کار با توپ پرداختند. پس از آن هم فوتبال دست گرمی در دستور کار آبی‌ها قرار گرفت.

 

کد مطلب 2202233

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