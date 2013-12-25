به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تمرین خود را امروز در کمپ اختصاصی این باشگاه پی گرفت. این تمرین از ساعت 11:30 در کمپ اختصاصی آبی‌ها برگزار شد که حواشی آن به شرح زیر است:

* امیر قلعه‌نویی با لباس شخصی بر سر تمرین حضور یافت و در تمام مدت نیز در کنار زمین ایستاده تمرینات را نظاره‌گر بود.

* احمد جمشیدیان هنگامی که بازیکنان در حال برگزاری تمرین بودند به طور انفرادی دور زمین می‌دوید که قلعه‌نویی وی را صدا کرد و به شدت نسبت به تداوم مصدومیت‌هایش اعتراض کرد. قلعه‌نویی به این بازیکن گفت: تکلیف خودت را با استقلال مشخص کن. از اول فصل یا مصدوم هستی یا نا آماده!" بعد از این حرف‌های قلعه‌نویی به یکباره جمشیدیان به جمع سایر بازیکنان اضافه شد و با آنها تمرین کرد!

* سیاوش اکبرپور نیز از انتقاد تند سرمربی تیم در امان نماند. وی به نزد قلعه‌نویی رفت و گفت از ناحیه پا مصدوم است که سرمربی هم با عصبانیت فریاد زد که دیگر حق ندارد تمرین کند و برود کلینیک و تا زمانی که او اجازه نداد به کمپ بر نگردد که همین فریادها باعث شد اکبرپور بلافاصله به تمرین بازگردد و پا به پای بقیه بازیکنان بدود.

* خسرو حیدری، حنیف عمران‌زاده، هاشم بیک زاده، محمد قاضی غایبان تمرین امروز بودند. در این بین منتظری روز گذشته با آبی‌ها خداحافظی کرد تا به قطر برود.

* جی لوید ساموئل هم پس از مدتها در تمرین آبی‌ها آفتابی شد. این بازیکن برای دقایقی در کنار زمین با ماجدی به صحبت پرداخت.

* کریم بوستانی که به خاطر درگذشت خواهرش در تمرینات آبی‌ها غایب بود امروز در کمپ استقلال حضور یافت که بلافاصله همه اعضای تیم به نزد وی رفتند و به مربی خود تسلیت گفتند.

* مجید غلام‌نژاد با اجازه کادر فنی زودتر از سایر بازیکنان تمرین تیم را ترک کرد.

* بازیکنان تیم استقلال بعد از گرم کردن به کار با توپ پرداختند. پس از آن هم فوتبال دست گرمی در دستور کار آبی‌ها قرار گرفت.