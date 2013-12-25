به ساموئل پول ندادیم اما قول و قرار گذاشتیم

میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بازگشت ساموئل به تمرینات استقلال خاطرنشان کرد: بازیکنان خارجی به دنبال این هستند که بهترین عملکرد خود را داشته باشند تا بتوانند بیشترین پول را دریافت کنند. باشگاه هم به دنبال این بوده که حقوق او را پرداخت کند ولی همانطور که می‌دانید وزارت ورزش اعلام کرده پولی به باشگاه نخواهد داد و ما با مشکلات تازه‌ای مواجه شده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به این بازیکن پولی پرداخت شده است، گفت: خیر ما هنوز به او این بازیکن پولی پرداخت نکرده‌ایم. باشگاه پولی ندارد ولی با مدیر برنامه‌های او مذاکرات خوبی داشته‌ایم و قول قرارهایی داشته‌ایم که همین باعث شد این بازیکن به تمرینات باز گردد.