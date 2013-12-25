فهرست استقلال برای آسیا به فدراسیون فوتبال ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، فهرست تیم فوتبال استقلال برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا به روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال ایران ارسال شد. در فهرستی که استقلال به فدراسیون ارسال کرد، محمدمهدی نبی دبیر فدراسیون فوتبال ایران آن را به امضا رساند.

این فهرست از سوی باشگاه استقلال برای شورای برون مرزی هم ارسال شد تا همه اقدامات لازم در این زمینه صورت گرفته باشد. استقلال تا روز پنجم بهمن‌ماه فرصت ارسال فهرست خود به کنفدراسیون فوتبال آسیا را دارد اما طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته فهرست خود را زودتر از موعد مقرر به AFC ارسال می‌کند.