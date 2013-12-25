حل مشکلات حقوقی 350 مددجوی آذربایجان شرقی توسط وکلای نیکوکار/ برگزار همایش تحکیم خانواده در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی چهارشنبه در همایش وکلا و حقوقدانان نیکوکار استان با بیان این مطلب افزود: پرونده حقوقی این تعداد خانوار پس از معرفی به کانون وکلا و توسط حقوقدانان و وکلای نیکوکار استان به صورت رایگان حل و فصل شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی با بیان اینکه 180 وکیل نیکوکار برای همکاری با کمیته امداد استان اعلام آمادگی کرده اند یادآور شد: این نهاد از سال گذشته با کانون وکلای استان در حل و فصل مشکلات حقوقی مددجویان همکاری می کند.

وی از مشاوره رایگان پرونده حقوقی مددجویان توسط وکلای نیکوکار استان خبر داد و خاطر نشان کرد: در این مدت بیش از دو هزار مشاوره رایگان و 50 پرونده حقوقی توسط وکلای نیکوکار استان صورت گرفته است.

دشتی با اشاره به اینکه 90 درصد سالمندان تحت پوشش این نهاد قرار دارند تصریح کرد: 64 هزار سالمند بالای 60 سال در استان تحت حمایت این نهاد قرار دارند.

وی ادامه داد: از 70 هزار خانوار تحت حمایت 37 هزار نفر به علت فوت سرپرست تحت پوشش قرار گرفته اند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی افزود: 25 هزار خیر بیش از هفت هزار یتیم را در سطح استان تحت حمایت مالی خود قرار داده اند.

دشتی ضمن نگرانی از رشد آسیب های اجتماعی در استان یادآور شد: در این راستا و به منظور واکاوی این معضلات همایش تحکیم خانواده 15 اسفند در این نهاد برگزار می شود.

همایش وکلا و حقوقدانان نیکوکار با هدف آشنائی وکلا و حقوقدانان نیکوکار با سرفصل های کاری،همکاری جهت مشاوره قضائی پرونده های مددجویان،برقراری ارتباط بین کانون وکلا و کمیته امداد استان و نیز شناسائی نیازها و مشکلات حقوقی مددجویان برگزار شد.

در این مراسم با اهدای لوح سپاس به وکلای نیکوکار از خدمات آنان در حل مشکلات حقوقی مددجویان تقدیر شد.