به گزارش خبرگزاری مهر، اوران تولی 14 ساله سرانجام تیم محبوب خود را پیدا کرد. چلسی در آن بازی که سال 2007 برگزار شد با نتیجه 2 بر یک به پیروزی رسید و یک طرفدار جدید پیدا کرد. "جان تری"، مدافع آبی‌های لندنی، در آن بازی از ناحیه سر آسیب دید و هوشیاری خود را از دست داد و حتی با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد اما خیلی زود سلامتی خود را بازیافت و در جشن قهرمانی چلسی شرکت کرد. تری از آن زمان به خاطر شجاعتی که از خود نشان داد، به قهرمان اوران تبدیل شد.

بر پایه گزارش دیلی میل، تولی اهل اسکریس ایرلند است. "روز ویژه من" برنامه ای است که طی آن برای بچه‎هایی که بیماری دارند و یا در دوران سختی از زندگی خود به سر می‌برند، تجربه ای رویا گونه در نظر گرفته می‌شود.

این برنامه که با همکاری "اسکای اسپورتس" برگزار می‌شود این بار به رویای پسربچه بیمار ایرلندی جامه عمل پوشانده است. اوران در ماه نوامبر از سوی باشگاه چلسی برای تماشای بازی این تیم مقابل شالکه دعوت شد و در ورزشگاه حضور داشت. شاگردان "ژوزه مورینیو" در آن بازی با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسیدند.

"اوران تولی" از یک بیماری نادر شکمی رنج می‎برد و نمی‌تواند غذای جامد بخورد. این پسربچه در طول شب به طور "وریدی" تغذیه می‌شود. "رومن آبراموویچ"، مالک باشگاه، به طور شخصی به نزد این پسربچه بیمار آمد و به وی خوشامد گفت. اوران روز پس از آن با جان تری فوتبال بازی کرد و جوایز این تیم در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا را بالای سر برد.

روز رویایی "اوران تولی" با حضور در موزه این باشگاه و نیز فروشگاه چلسی به پایان رسید. جایی که تری به این پسربچه و دوستانش پیراهن و کفش هدیه کرد.



لحظه رویارویی "اوران تولی" با مالک باشگاه چلسی



"اوران تولی" با قهرمان ورزشی خود "جان تری" دیدار می‌کند



عکس یادگاری "اوران تولی" با "فرانک لمپارد"



"خوان ماتا" پسر بیمار ایرلندی را به آغوش می‌‎کشد



"اوران تولی" در کنار تنیسور شماره یک جهان "رافائل نادال"



اوران با لباس‌هایی که هدیه گرفته با "ادن آزار"، "پتر چک" و "دمبا با" عکس یادگاری می‌گیرد