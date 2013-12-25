اغلب دانش آموزان خوزستانی افتادگی شانه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار کیانی ظهر امروز چهارشنبه در بازدید از مرکز حرکات اصلاحی ناحیه دو اهواز اظهار کرد: از روند اجرای طرح حرکات اصلاحی بازدید داشتیم و مسئولین مربوطه گزارش وضعیت جسمانی دانش آموزان مورد آزمایش گرفته شده را ارائه دادند.



وی افزود: متاسفانه از یک هزار و 200 دانش آموز که تا کنون مورد آزمایش قرار گرفتند فقط سه نفر سالم بودند و بقیه دانش آموزان از 20 مورد آزمایش شامل قد، وزن، افتادگی شانه، ضربدری پاها و ... که از آنها به عمل آمد قریب به اتفاق آنها افتادگی شانه داشته و یا دارای وزن زیاد بوده اند که وزن زیاد بیشتر در مدارس غیر دولتی به چشم می خورد.



کیانی تصریح کرد: قصد داریم در اسرع وقت یک دوره آموزشی برای همه مربیان و دبیران ورزش برگزار کنیم و در تمامی جلسات انجمن اولیا و مربیان موضوع تغذیه سالم، طریقه حرکت، طریقه حمل کیف، نحوه درست خوابیدن بچه ها و دیگر

نکات لازم مورد توجه ویژه قرار بگیرد و تمام دانش آموزانی که دارای مشکلات حاد هستند مجددا مورد آزمایش قرار می گیرند تا مشکل آنها حل شود.



به گزارش خبرنگار مهر، افتادگي شانه يک ناهنجاري نسبتا شايع است که در آن شانه‌ها به صورت رهاشده هستند و به اصطلاح فرد از حالت چهارشانه بودن خارج مي‌شود.



انواع افتادگي شانه ها عبارتند از دوطرفه و يک طرفه، ضعف عضلات بالابرنده کتف ها، ضعف عضلات اطراف شانه ها، وضعيتهاي کاري و تنبلي و قرارگيري در وضعيتهاي غلط از مهمترين عوامل ايجادکننده اين وضعيت هستند.

