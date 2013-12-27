به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سیاست‌های کلان ایران، انتقال گازهای ترش پارس جنوبی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و از این رو در دو سال قبل ایران و ترکیه به منظور ترانزیت گاز به توافق نهایی دست یافته‌اند.



تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه هفته‌جاری با بیان اینکه ایران در نظر دارد خط لوله بزرگی را برای صادرات گاز به اروپا احداث کند، اعلام کرد: ۵ کشور اروپایی برای خرید گاز ایران برنامه‌ریزی کرده اند.



در این بین در کنار ساخت و توسعه فازهای پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید گاز، سرمایه گذاری‌هایی هم به منظور افزایش توان و ظرفیت انتقال گاز در سطح شبکه خطوط لوله سراسری در دستور کار قرار گرفته است.



در شرایط فعلی ظرفیت انتقال و صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه به مرز 50 میلیون مترمکعب افزایش یافته که پیش بینی می‌شود با بهره‌برداری از یک تاسیسات جدید تقویت فشار، ظرفیت انتقال گاز در شبکه خطوط لوله شمالغرب و در نهایت صادرات گاز به کشورهای همسایه افزایش یابد.



حميد فياض با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای راه اندازی و بهره‌برداری از تاسيسات تقويت فشار گاز فامنين و بيجار در شمالغرب کشور، گفت: این تاسیسات جدید گازی در مسیر خط لوله سوم آذربایجان طراحی و احداث شده است.



مدير منطقه 7 شركت انتقال گاز ايران با تاکید بر اینکه در صورت بهره‌برداري از تاسيسات تقويت فشار فامنين توان انتقال گاز کشور 55 ميليون مترمكعب گاز در روز افزایش می‌یابد، اظهار داشت: بهره برداری از این پروژه پایداری شبکه انتقال گاز در استان های شمالغرب کشور را افزایش می دهد.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه پیش بینی می شود تا چند ماه آینده تاسیسات تقویت فشار گاز فامنين رسما به بهره بردایر برسد، تبیین کرد: علاوه بر این تاسيسات تقويت فشار گاز بيجار هم به زودی راه‌اندازی خواهد شد.



وی همچنین از راه اندازی واحد سوم تاسيسات تقويت فشار گاز اراك به عنوان واحد جايگزين خبر داد و افزود: با استفاده از مشارکت متخصصان داخلی، كارت الكترونيكي مربوط به سيستم ارتعاشات توربين سوم تاسيسات تقويت فشار گاز اراك تعويض و مجددا راه اندازی شد، افزود: با بهره برداري از این توربين روزانه 33 ميليون متر مكعب گاز به ظرفیت انتقال گاز کشور افزوده شده است.