پرورش نسلی مقاوم در برابر تهدیدات نرم دشمنان از وظایف مربیان پرورشی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل هاشمی ظهر سه شنبه در همایش مربیان و معاونان پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه یک اراک در آستانه فرارسیدن 8 اسفند ماه روز امور تربیتی و تربیت اسلامی در کانون امام خمینی (ره) این شهر افزود: آموزش و پرورش ناحیه یک اراک در بخش امور تربیتی بi واسطه تلاش مربیان پرورشی توانسته به رتبه های خوبی در سطح استان و کشور دست یابد.

وی با اشاره به تاثیر آموزش و پرورش بر رشد فرهنگ جامعه، ابراز کرد: نهاد امور تربیتی جزء اولین نهادهایی است که در روزهای آغازین انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در یک سازمان ایجاد شد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک اراک با تاکید بر اهمیت ایجاد این نهاد، اظهار داشت: مربیان امور تربیتی در دوران های مختلف همچون انقلاب ، جنگ تحمیلی و بعد از آن خدمات بی شائبه ای را به کشور ارائه کرده اند.

هاشمی با مهم خواندن نقش مربیان پرورشی و تربیتی در تربیت نسلی سالم و صالح برای کشور گفت: مربیان پرورشی و تربیتی باید همواره با تربیت نسلی مقاوم و آگاه در برابر توطئه های دشمنان، کشور را از هجوم توطئه های بیگانگان ایمن نگه دارند.

وی ادامه داد: پرورش نسلی آگاه ، شجاع، مومن و معتقد به نظام و تربیت سربازانی برای امام زمان (عج) از دیگر وظایف مربیان امور تربیتی بشمار می رود.

این مسئول با بیان اینکه استکبار به پرورش نسلی ناآگاه اهمیت می دهد، ابراز کرد: باید برای مقابله در برابر تهدیدات نرم دنیای استکبار، مربیان پرورشی و امور تربیتی با تمام توان سعی در تربیت نسلی دارای اعتقادات، اخلاق و عمل و آگاه و هوشیار داشته باشند.

تربیت انسان هایی دارای هویت اخلاقی از وظایف و اهداف امور تربیتی است

استاد مرکز تخصصی مهدویت کشور نیز در این همایش گفت: تربیت انسان هایی دارای هویت اخلاقی از وظایف و اهداف امور تربیتی است.

حجت الاسلام علی صدوقی با اشاره به اینکه جامعه ی امروزی یک جامعه ی باز و داراری بحران های مختلف است، اظهار داشت: زندگی در جامعه ی باز و دارای جهان بینی های مختلف، همچنین هجوم وحشیانه دشمن در حوزه فرهنگی و با هدف تخریب افکار و انگیزش های درونی نسل جوان، وظیفه مربیان پرورشی و تربیتی نسبت به گذشته را در آگاه سازی افکار نوجوانان و جوانان سنگین تر می نماید.

این استاد دانشگاه افزود: تعیین خط مشی راهبردی و استراتژی تربیتی در این جامعه برای ارتقای قدرت مقاومت جوانان در برابر هجمه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره از نیازهای مهم جامعه بشمار می رود.

رفع مشکلات تربیتی پویایی جامعه را به همراه دارد

حجت الاسلام صدوقی با بیان اینکه رفع مشکلات تربیتی جامعه، سعادت و پویایی را به افراد آن جامعه هدیه می دهد ، ابراز کرد: مخاطب شناسی و تعیین هدف تربیت از جمله عوامل تحقق این مهم است که با توجه بیشتر مربیان پرورشی و تربیتی به ایجاد ساختار تربیتی در نوجوانان و جوانان میسر خواهد شد.

این سخنران ادامه داد: تعامل خوب و مثبت دو حوزه پرورشی و آموزشی در مدارس می تواند به دانش آموزان هویت ارزشی بدهد.

وی با تاکید بر اینکه ارزشیابی دانش آموزان باید مطابق با فهم و درک آنها صورت بگیرد، بیان داشت: ارائه یک الگوی تربیتی مطابق با اسلام ناب محمدی(ص) و در راستای تربیت افرادی منتظر برای ظهور امام زمان (عج) از مهمترین راهکارهای موفقیت در تربیت نسلی سالم و صالح برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قلمداد می شود.

حجت الاسلام صدوقی تاکید کرد: ارائه الگوی هویتی می تواند انتظارات مربیان را از دانش آموزان مشخص و در نتیجه دانش آموزانی دارای ساختار اخلاقی را تربیت کند.

جمهوری اسلامی ایران به افرادی مقاوم در برابر بحران های مختلف نیازمند است

صدوقی خاطرنشان ساخت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به افرادی با بنیه ی مقاومتی قوی در عرصه های مختلف نیازمند است و این مهم نیز با برنامه ریزی بهتر مربیان امور تربیتی و پرورشی برای هویت بخشی به دانش آموزان محقق خواهد شد.

این سخنران افزود: دانش آموزان باید بتوانند با کمک مربیان پرورشی و امور تربیتی خود در مدارس، برای درک مسائل مختلف قدرت تحلیل مسائل را در خود ارتقا دهند تا ناآگاهانه در دام توطئه های دشمنان گرفتار نشوند.

وی با تاکید بر اینکه اخلاق تمام دین است و دین نیز نقشه ی راه برای رسیدن به هویت اخلاقی است، تصریح کرد: باید مربیان پرورشی و تربیتی با افزایش ظرفیت مقاومت دانش آموزان در برابر آلودگی های اخلاقی، بحران های مختلف سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و استفاده از تربیت اسلامی بتوانند افراد و سربازانی شایسته و بایسته برای خدمت به نظام و امام زمان (عج) تربیت کنند.