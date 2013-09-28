یازدهمین نمایشگاه ملی تجهیزات پزشکی در شیراز برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل هاشمی ظهر شنبه در نشست خبری نمایشگاه تجهیزات پزشکی کشور، گفت: این نمایشگاه با حضور 118 شرکت استانی و کشوری در تاریخ 9 مهر تا 12 مهر ماه در محل نمایشگاه های بین المللی شیراز برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه هشت شرکت استانی، 86 شرکت ملی و 24 شرکت دانش بنیان آخرین دستاوردهای خود را ارائه خواهند کرد.

رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: برای اولین بار بحث راه اندازی کلاسهای آموزشی در حاشیه این نمایشگاه مد نظر قرار دارد و برای این منظور از متخصصین و افراد صاحب ایده دعوت شده است.

هاشمی در خصوص آخرین دستاوردهای تجهیزات پزشکی استان فارس یادآور شد: به زودی لامپ رادیولوژی و دسته چراغ اتاق عمل رونمایی خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص میزان تولیدات داخلی تجهیزات پزشکی، گفت: در حال حاضر حدود 30 تا 40 درصد از تجهیزات پزشکی تولید داخل کشور است که در این خصوص در استان فارس 11 شرکت تولید کننده فعال وجود دارد.

رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پاسخ به سئوالی در خصوص صرفه هزینه های مالی برای ساخت لامپ های رادیولوژی، گفت: در استان فارس 250 دستگاه رادیولوژی وجود دارد که هزینه خرید لامپ با طول مدت عمر 1.5 تا دو سال رقمی حدود 10 میلیون تومان می شود که به طور حتم تولیدات داخل کاهش هزینه را به همراه خواهد داشت.