عملیات علیه تروریستها در الانبار ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، نوری المالکی در نشست خبری با عبدالله النسور همتای اردنی خود گفت: عراق تمام تلاش خود را برای ممانعت از فرار تروریست ها از صحرای الانبار به خارج از مرزها به کار خواهد گرفت.

وی افزود: ما در دیدار با النسور موضوع ایجاد خط آهن برای صادرات کالا از عراق به اردن و آسیا و همه کشورهای منطقه و احداث خط لوله نفتی با اردن را بررسی کردیم.ما همچنین موضوع واردات محصولات کشاورزی مورد نیاز از اردن را مورد رایزنی قرار دادیم.

از سوی دیگر عبدالله النسور بر پایبندی کشورش به کنترل مرزها با عراق تاکید کرد و افزود: تروریسم به کشورهای همسایه از جمله عراق صادر نخواهد کرد و به تروریستها پناه نخواهد داد زیرا آنها دشمن همه هستند.

وی بیان کرد: من نامه کتبی پادشاه اردن را تحویل مالکی دادم.ما مواضع استراتژیک که مهمترین آنها ایجاد خط لوله انتقال نفت عراق به اردن است را بررسی کردیم و مطمئن به موفقیت طرح هستیم.

از سوی دیگر نوری المالکی نخست وزیر عراق در سخنان هفتگی خود خطاب به ساکنان الانبار گفت: به نیروهای امنیتی برای رهایی از فتنه افکنان کمک کنید.ما مهلت داده ایم و عقلا بهتر از میدان های محل تحصن دور شوند.همه باید خارج شوند تا فقط تروریستها باقی بمانند.امیدواریم که خدعه تحصن ها بدون کوچکترین تلفات یا قربانی به پایان برسد.

وی افزود: ما با احدی گفتگو نمی کنیم و امیدواریم که کسی به مواضع کسانی که همسو با القاعده هستند توجه نکنند.ما با شبه نظامیان که در صدد قدرت نمایی مجدد هستند برخورد می کنیم و همه باید از شبه نظامیان دوری کنند تا آسیب نبینند.

مالکی گفت: عملیات علیه القاعده در الانبار و دیگر مناطق ادامه خواهد یافت.ما مانع کسانی که به دنبال برهم زدن امنیت کشور هستند می شویم و انتخابات در موعد مشخص برگزار خواهد.برخی به دنبال تعویق انتخابات هستند و در حالی که در ظاهر بر برگزاری آن در موعد مقرر اصرار دارند اما در عمل به گونه ای دیگر رفتار می کنند.ما در راستای مقابله با چالشها گام بر می داریم.

نخست وزیر عراق از وجود اطلاعات و تصاویری که نشان دهنده فعالیت گروه های وابسته به القاعده در میدان های محل تحصن است خبر داد و افزود: برچیده شدن تحصن ها خواسته همه است.