گزینه سرمربیگری گسترش فولاد نهایی شد/ جانشین خطیبی امروز در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، آنگونه که گمان می رفت رسول خطیبی با توجه به تجربه نه چندان زیاد خود در امر مربیگری، اولین فصل سرمربیگری اش در لیگ برتر را ناتمام گذاشت تا مسئولان باشگاه گسترش فولاد در میانه راه به دنبال یک مسئول فنی دیگر برای تیم فوتبال بزرگسالان خود باشند.

در این خصوص شنیده می شود که مدیران باشگاه گسترش فولاد تبریز دیروز با سه گزینه در حال رایزنی بودند که در نهایت با یکی از آنها به توافق رسیده اند.

سرمربی جدید تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز با پرواز ساعت 10 امروز پنجشنبه به تبریز می آید تا قرارداد خود را با این تیم لیگ برتری به طور رسمی امضا کند. وی پس از عقد قرارداد، در جلسه تمرینی امروز تیم گسترش فولاد به بازیکنان معرفی می شود.

حمید استیلی، حمید درخشان و مهدی تارتار گزینه های جانشینی خطیبی در تیم گسترش فولاد بودند که در نهایت مسئولان باشگاه گسترش فولاد تبریز با یکی از این سه مربی به توافق نهایی رسیده اند که شنیده ها حاکی از توافق آبی ها با مهدی تارتار است.