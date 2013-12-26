پرسپولیس صاحب بهترین خط دفاع جهان در سال 2013 نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سایت باشگاه پرسپولیس امروز خبری را روی خروجی خود قرار داد که بر اساس آن تیم فوتبال این باشگاه که تا به این جای مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر از 20 بازی 8 گل دریافت کرده و میانگین 0/4 گل خورده در هر بازی را در اختیار دارد، بهترین خط دفاعی سال 2013 جهان را به خود اختصاص داده است که این موضوع صحت ندارد.

در حال حاضر تیم المپیاکوس یونان صدرنشین سوپرلیگ این کشور از 17 بازی انجام داده خود تنها 6 گل دریافت کرده است که این نشان می‌دهد میانگین گل خورده آنها در هر بازی حدود 0/35 گل بوده است که از میانگین گل خورده پرسپولیس کمتر است.

به این ترتیب این تیم یونانی عنوان بهترین خط دفاعی جهان در مسابقاتی که در لیگ های 2013-2014 انجام شده را در اختیار دارد؛ این در حالی است که المپیاکوس در این 17 بازی 16 مسابقه را با پیروزی پشت سر گذاشته و تنها در یک بازی مساوی کرده است و در حال حاضر با 53 گل زده و 6 گل خورده و 49 امتیاز صدرنشین لیگ این کشور است.

در این شرایط باید گفت المپیاکوس یونان بهترین خط دفاعی لیگ‌هایی که در سال 2014- 2013 آغاز شده و تاکنون در حال برگزاری است، را در اختیار دارد و پرسپولیس در رده دوم ایستاده است. البته پرسپولیس در بین لیگ‌های آسیایی که تاکنون برگزار شده و یا در حال برگزاری است، در رده نخست قرار دارد.