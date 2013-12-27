مدیر تیم فوتبال تراکتورسازی انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر از تبریز، این روزها اخبار ضد و نقیضی در خصوص تغییرات احتمالی روی نیمکت تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز شنیده می‌شود که گویا چندان هم دور از واقعیت نیست. اگرچه تغییرات اساسی روی نیمکت تیم تراکتورسازی بستگی به نتایج این تیم در یکی، دو هفته آتی لیگ برتر و حتی جام حذفی دارد اما شنیده‌ها از صدور حکم از سوی مدیرعامل به نفرات جانشین حکایت دارد.

در این خصوص رحمان یاوران که رئیس کانون هواداران باشگاه تراکتورسازی است، با حکم زینی‌زاده به سمت جانشین مدیر (سرپرست) تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه منصوب شده است. گفته می‌شود یاوران در کارهای سرپرستی به حسن آذرنیا، مدیر فعلی تیم فوتبال بزرگسالان کمک خواهد کرد.

این در حالیست که رحمان یاوران مشغله کمی در باشگاه تراکتورسازی ندارد و مسئولیت مهم کانون هواداران به او سپرده شده است. با توجه به نتایج احتمالی تیم تراکتورسازی در لیگ و جام حذفی، احتمال اینکه واژه جانشین از حکم فعلی یاوران برداشته شده و او به عنوان سرپرست تیم تراکتورسازی منصوب شود، چندان دور از ذهن نیست.

البته شنیده می‌شود که حسن آذرنیا نیز در اثر این تغییرات و پس از دادن صندلی خود به یاوران، ارتقای سمت خواهد یافت و شاید مسئولیتی که خودش دوست دارد و فصل قبل هم تجربه کرده است، به او داده شود.

تفاقات اخیر پیرامون تیم تراکتورسازی که قبل از بازی با مس رخ داد و حتی موجب اخراج موقت محمد نصرتی از تیم شد، می‌تواند ناشی از همین تغییرات قابل پیش بینی باشد.