دست و دل بازی تراکتورسازان و گسترشی ها/ راه نجات بحران زده ها از تبریز می گذرد

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین هفته از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با توقف تیم تراکتورسازی در زمین تیم قعرنشین مس کرمان و شکست خانگی تیم گسترش فولاد برابر تیم پائین جدولی صبای قم همراه بود.

تیم تراکتورسازی که مسافر کرمان بود، با گل دقایق ابتدایی احمد حسن زاده که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته، از حریف فانوس به دست خود عقب افتاد اما هنر علی کریمی این بار نه با دریبل های جادویی اش، بلکه با شوت مهار ناشدنی و زیبای او در آخرین ثانیه های بازی، بار دیگر به داد تراکتورسازی رسید تا این بازیکن متعصب، تراکتورسازی را از قبول دومین باخت متوالی اش نجات دهد.

تیم مس اگرچه دو امتیاز خانگی را به راحتی از دست داد اما تساوی برای تیم قعرنشین جدول برابر یکی از تیم های بالانشین و مدعی حتی اگر در خانه هم باشد، نمی تواند نتیجه ای بد به شمار آید.

اما تیم گسترش فولاد هم در ادامه روند ناکامی های خود این بار در خانه برابر تیم پائین جدولی صبای قم تن به شکست یک بر صفر داد تا برای نهمین هفته متوالی از رسیدن به پیروزی محروم بماند.

در این بازی تیم گسترش فولاد اگرچه بیشتر از حریف خود صاحب فرصت گلزنی شد اما تیم صبا مزد بازی منطقی و حساب شده خود را گرفت و توانست با استفاده از یکی از موقعیت های معدود خود، پیروزی روحیه بخشی را به دست آورد.

گل پیروزی بخش تیم صبا در این دیدار روی اشتباه مدافعان و با خروج بدموقع محسن فروزان دروازه بان تیم گسترش فولاد از دروازه توسط فرید بهزادی کریمی در دقیقه 57 به ثمر رسید.

شش بازیکن اخطاری این دیدار نیز نشان از درگیرانه بودن و بازی فیزیکی دو تیم داشت. خالد شفیعی، ایمان موسوی و مهدی محمدپور از تیم گسترش فولاد و مجید حیدری، ابوالفضل ابراهیمی و اکبر صادقی از تیم صبا توسط غلامرضا جباری داور این دیدار جریمه شدند.

اما پیروزی تیم صبا در هفته بیستم لیگ برتر، پس از 12 هفته ناکامی برای این تیم قمی حاصل شد تا بدین ترتیب تیم های تبریزی "نجات دهنده بحران زده ها" در هفته های اخیر لقب بگیرند.

هفته گذشته نیز تیم تراکتورسازی با شکست خانگی برابر تیم سپاهان، این تیم اصفهانی را از بحران و هفت هفته پیروز نشدن نجات داد تا شاگردان کرانچار پس از برتری دو بر یک در تبریز، دیروز هم در اصفهان با سه گل فجر سپاسی را شکست داده و به روزهای خوب خود بازگردند.

تراکتورسازان البته این هفته نیز در آستانه نجات تیم مس کرمان از بحران و فراری دادن این تیم از قعر جدول بودند اما گل فوق العاده تماشایی و دیرهنگام علی کریمی، خود تیم تراکتورسازی را از ورود به یک بحران جدی نجات داد تا حرف و حدیث ها مبنی بر تغییر روی نیمکت سرخپوشان در حد همان تغییر سرپرست باقی مانده و به یک صندلی آن ور تر سرایت نکند.

با این حال چنانچه روند نتیجه های نامطلوب تیم های تبریزی همچنان در این هفته های لیگ برتر ادامه داشته باشد، باید در هفته بیست و یکم نیز منتظر متنعم شدن تیم های فجرسپاسی شیراز و داماش گیلان از دست و دل بازی تراکتورسازان و گسترشی ها بود که این موضوع می تواند تا حدودی به وضعیت رقبای سرخابی های تبریز در بالا و پائین جدول سر و سامان بیشتری بدهد!

هم اکنون تیم تراکتورسازی با 34 امتیاز و پنج امتیاز کمتر نسبت به تیم صدرنشین پرسپولیس در رده پنجم جدول قرار دارد و تیم گسترش فولاد هم با 20 امتیاز و پنج امتیاز بیشتر نسبت به دو تیم قعرنشین فجرسپاسی و مس کرمان در رده یازدهم ایستاده است.