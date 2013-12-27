استفاد از مصالح غیراستاندارد در ساخت و سازهای لرستان نوعی هدررفت سرمایه است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نقش شهرداران در بهبود فضای سرمایه گذاری در استان اظهار داشت: سرمایه گذاری یک جریان سیال است که تابع قدرت و زور نیست و باید شرایطی با ریسک پایین و موانع کم برای ایجاد این جریان فراهم آورد.

وی از شهرداران خواست در مراجعه سرمایه گذاران با سخت گیری های بی مورد برای حضور سرمایه گذاران مانع ایجاد نکنند و افزود: اگر شهرداران فضا را فراهم کنند خود سرمایه گذاران به سراغ آنها خواهند رفت.

باید برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کرد

بازوند با تاکید بر اینکه باید برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کرد، افزود: روش کنونی درآمدزایی در شهرداریهای استان جوابگو نیست و در این راستا در شهرهای استان به ویژه دو شهر خرم آباد و بروجرد چاره ای جز حرکت به سمت جذب سرمایه گذار نداریم.

استاندار لرستان از شهرداران خواست که سرمایه گذاران را دوست و شهروند خوبی برای توسعه شهر بدانند، افزود: اگر شهرداران بتوانند در این زمینه قدمی بردارند به طور حتم کار بزرگی انجام داده اند.

بازوند در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر انتظارات از شهرداران استان اشاره کرد و گفت: ساخت و سازهای شهر صرف نظر از ضرورت رعایت کیفیت در اجرا، در معرض دید مردم قرار دارند و سیمای شهری خوب علاوه بر جذب سرمایه گذار، در جذب نیروهای تخصصی به استان نیز تاثیر گذار است.

ضرورت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرهای استان

وی با بیان اینکه به اذعان بسیاری از سرمایه گذاران طی 30 سال گذشته عملا در حوزه عمران شهری قدم جدی در مرکز استان برداشته نشده است، عنوان کرد: بسیاری از کارهای غیرکارشناسی در این حوزه باعث فرار سرمایه گذاران می شود.

استاندار لرستان از شهرداران خواست جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرهای استان را بگیرند و گفت: نباید سرمایه های به کار گرفته شده در بخش ساخت و سازها هدر رفته و تبدیل به پروژه های غیرقانونی شود.

بازوند با اشاره به استفاده از سرامیک و مصالح غیراستاندارد در نمای برخی ساختمانها در شهرهای استان بیان داشت: این گونه کارها در حوزه ساخت و ساز نوعی هدر رفت سرمایه است.

وی با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز و توسعه حاشیه نشینی علاوه بر مشکلات جدی در جریان وقوع حوادث منجر به ایجاد ناهنجاریهایی در شهرها می شود، افزود: همچنین این روند موجب افزایش محدوده خدمات رسانی شهرداریها و تبعات بعدی در این زمینه می شود.

توسعه افقی شهرها هزینه ارائه خدمات را افزایش می دهد

استاندار لرستان یادآور شد: شهرداران اگر به دنبال ایجاد نظم اجتماعی و توسعه شهرها هستند باید حرکت توسعه شهرها به صورت عمودی و نه افقی صورت گیرد.

بازوند با بیان اینکه توسعه افقی شهرها هزینه ارائه خدمات را افزایش می دهد، افزود: با توسعه افقی شهرها رسیدن به نظم اجتماعی و خدمات دهی مطلوب در شهرها سخت تر خواهد شد.

وی همچنین از شهرداریهای استان خواست در راستای اجرای پروژه های کارشناسی در شهرهای استان قدم بردارند و بیان داشت: شهرداران سه ماه فرصت دارند تا کار مطالعاتی پروژه های سال آینده را انجام دهند.

استاندار لرستان عنوان کرد: انتظار می رود هر شهرداری دست کم یک پروژه خوب را برای سال آینده تعریف کند، ما هم کمک می کنیم تا این پروژه عملیاتی شود.

بازوند عنوان کرد: اجرای این پروژه ها باید منجر به افزایش سطح درآمد مردم و رفاه شهروندان در شهرهای استان شود.

شهرداران از ظرفیت اوراق مشارکت در پروژه های خود استفاده کنند

وی همچنین از شهرداران خواست از ظرفیت اوراق مشارکت در پروژه های خود استفاده کنند و بیان داشت: نباید شهرداریها از این ظرفیت با توجه به رقم سودی که دارد غافل شوند.

استاندار لرستان عنوان کرد: پول قرض کردن در قالب اوراق مشارکت و با سود 27 درصد در کشوری که تورم آن تا 40 درصد است یک کار اقتصادی محسوب می شود و شهرداران نباید نگران بازگشت این سرمایه باشند.

بازوند با بیان اینکه رویکردهای اتخاذ شده توسط شهرداران در بخشهای مختلف باید دارای توجیه اقتصادی، اجتماعی و خدماتی باشد، عنوان کرد: انتظار می رود شهرداران این موضوع را در اجرای پروژه های خود نیز رعایت کنند چرا که اجرای طرح های بدون توجیه اقتصادی بدترین مشکلات را در شهرها ایجاد می کند.