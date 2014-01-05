رضا اعظمیان کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که یک نسخه از فیلم سینمایی "دلتنگی های عاشقانه" را به دبیرخانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر ارائه کرده است، گفت: اواسط آبان ماه سال جاری بخش فنی این فیلم سینمایی آغاز به کار کرد اما با توجه به اینکه یک سال از پایان فیلمبرداری این فیلم سینمایی گذشته بود، مصطفی خرقه‌پوش تدوینگر این فیلم سینمایی درگیر کارهای دیگر بوده و همین مسئله سبب شد تا تدوین کار باز هم به تعویق افتد.

اعظمیان با اشاره به اینکه محمدرضا شرف‌الدین تهیه‌کننده این فیلم سینمایی اوایل سال جاری به دلیل بیماری نمی‌توانست با گروه همکاری کند، گفت: پژمان لشکری پور در طول بیماری شرف‌الدین به عنوان جانشین وی با ما همکاری داشته است.

وی توضیح داد: نسخه ای که به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ارائه شده است، نسخه ای مشخص و مفید است البته نسخه ارائه شده بدون صدا، موسیقی، نریشن و ویژوال اکفت است. هرچند موسیقی و صداگذاری در این فیلم بسیار با اهمیت است اما آنچه را هم که برای جشنواره ارسال کردیم، به خوبی داستان فیلم را ارائه می‌دهد.

کارگردان این فیلم سینمایی اعلام کرد: در حال حاضر بهمن اردلان صداگذاری و کریستف رضاعی ساخت موسیقی این فیلم را برعهده دارند. کارهای فنی "دلتنگی های عاشقانه" به زودی به پایان می‌رسد و به جشنوار فیلم فجر می‌رسد.

اعظمیان در پایان تاکید کرد: به جرات می توان گفت "دلتنگی های عاشقانه " فیلمی متفاوت درباره جنگ است که نگاهی متفاوت به این موضوع را به تصویر کشیده است. در این فیلم جنگ را از نگاه یک زن مشاهده می کنیم، زنی که همسرش به جنگ رفته و او هرلحظه نگران سلامتی همسر خود است. در سینمای جنگ دنیا، به این مسئله به تعداد انگشتان دست اشاره شده است.

"دلتنگی‌های عاشقانه" 20 شهریور ماه سال 91 جلوی دوربین رفت. این فیلم سینمایی بعد از فیلمبرداری در مرحله فنی به دلیل مشکلات مالی متوقف شد که نزدیک به یک سال طول کشید.

محمدرضا فروتن، میترا حجار، رویا تیموریان، شاهرخ فروتنیان، سیامک اطلسی، مریم کاویانی و شیوا خنیاگر از بازیگران "دلتنگی های عاشقانه" هستند که تهیه کنندگی آن برعهده محمدرضا شرف‌الدین است.

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