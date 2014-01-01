280 ميليون تومان براي مناسب سازي منازل معلولان خراسان شمالي هزينه شد

محمد قزي در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اين كه اکنون 14 هزار و 500 معلول در خراسان شمالي زیر پوشش خدمات حمایتی اداره كل بهزيستي استان هستند، اظهار كرد: از این تعداد 38 درصد معلول جسمی حرکتی، 24 درصد معلول ذهنی، 11 درصد معلولان ناشنوايي، 9 درصد نابینا، هفت درصد بیمار روانی مزمن، شش درصد چندمعلولیتی، دو درصد سالمند و مابقي معلولان داراي ضایعات نخاعی هستند.

به گفته وي از تعداد كل جمعيت معلول خراسان شمالي سه هزار و 600 نفر مستمري ماهانه دريافت مي كنند و علاوه بر اين هزار و 246 معلول شامل سالمند، اعصاب و روان، جسمی حرکتی و ذهنی در 16 مركز شبانه نگهداري مي شوند و در 16 مركز روزانه ديگر هم به 600 معلول خدمات آموزشي داده مي شود.

قزي اظهار كرد: همچنين از ابتداي امسال تا پايان پاييز حدود 280 ميليون تومان اعتبار از محل اعتبارات مصوب سفر رهبري براي مناسب سازي منازل معلولان و خريد تجهيزات درماني هزينه شده است.

به گفته وي از ابتداي امسال تا پايان پاييز 150 ميليون تومان اعتبار از محل اعتبارات مصوب سفر سال گذشته مقام معظم رهبري به خراسان شمالي براي مناسب سازي سرويس هاي بهداشتي، حمام و ساير بخش هاي منازل معلولان هزينه شده است.

قزي اضافه كرد: علاوه بر اين در مدت مذكور 120 ميليون تومان هم براي خريد تجهيزات توان بخشي مددجويان هزينه شده و 10 ميليون تومان نيز براي خريد سمعك در بين معلولان ناشنوايي توزيع شده است.