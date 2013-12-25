تل آویو به جوبا کمک می کند/اخبار ضد و نقیض از سقوط شهر ملکال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از کمک های این رژیم به سودان جنوبی خبر داد. در بیانیه ای که از سوی وزارت خارجه این رژیم منتشر شده از سودان جنوبی به عنوان دوست تل آویو یاد و ابراز امیدواری شده که این کمک ها بتواند به جوانترین کشور جهان در بحران کنونی یاری برساند.

رژیم صهیونیستی در جولای 2011 و تنها سه روز پس از اعلام استقلال سودان جنوبی، روابط دیپلماتیک خود را با این کشور برقرار کرد.

در همین حال گزارش ها از درگیری نظامیان سودان با شورشیان مسلح در شهر ملکال مرکز استان نیل سفلی حکایت دارد. پیشتر شورشیان از سقوط این شهر خبر داده بودند که این موضوع از سوی وزارت اطلاع رسانی سودان جنوبی تکذیب شده است.