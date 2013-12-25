  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۵۳

تل آویو به جوبا کمک می کند/اخبار ضد و نقیض از سقوط شهر ملکال

تل آویو به جوبا کمک می کند/اخبار ضد و نقیض از سقوط شهر ملکال

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از ارسال کمک های این رژیم به دولت سودان جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از کمک های این رژیم به سودان جنوبی خبر داد. در بیانیه ای که از سوی وزارت خارجه این رژیم منتشر شده از سودان جنوبی به عنوان دوست تل آویو یاد و ابراز امیدواری شده که این کمک ها بتواند به جوانترین کشور جهان در بحران کنونی یاری برساند.

رژیم صهیونیستی در جولای 2011 و تنها سه روز پس از اعلام استقلال سودان جنوبی، روابط دیپلماتیک خود را با این کشور برقرار کرد.

در همین حال گزارش ها از درگیری نظامیان سودان با شورشیان مسلح در شهر ملکال مرکز استان نیل سفلی حکایت دارد. پیشتر شورشیان از سقوط این شهر خبر داده بودند که این موضوع از سوی وزارت اطلاع رسانی سودان جنوبی تکذیب شده است.

کد مطلب 2202479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها