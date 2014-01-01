تفاهم نامه همکاری 5 دستگاه اجرایی با اداره اوقاف و امور خیریه دامغان امضاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان پیش از ظهر چهارشنبه در آئین امضاء تفاهم نامه همکاری با دستگاه های اجرای در محل این اداره اظهار داشت: ماندگاری و پایداری وقف زمانی میسر خواهد بود که همراهی و همکاری همگان در این روند مطلوب فرهنگی تقویت شود.

حجت الاسلام جاهد نجفی عمران افزود: امضاء تفاهم نامه همکاری پنج دستگاه اجرایی به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان برای نخستین بار و با هدف تقویت ماندگاری و پایداری وقف و موقوفات اجرا می شود.

وی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی که متولی کارهای فرهنگی و اجتماعی هستند باید بکوشند این تعامل در جهت حراست و حفاظت از موقوفات و تقویت شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان با بیان این نکته که بحث فرهنگ و دیدگاه های ما نسبت به فرهنگ باید اصلاح شود اظهار داشت: اصلاح این روند دستاوردهای خوبی در حوزه فرهنگ کشور خواهد داشت.

نجفی عمران اضافه کرد: دین مبین اسلام بر پویایی و ماندگاری وقف تأکید فراوان دارد و ما نیز باید با تأسی از این امر در این راه مقدس و با ارزش گام می برداریم.

ادارات، زندان، حفاظت از محیط زیست، کمیته امداد امام خمینی (ره) و آموزش و پرورش شهرستان دامغان از جمله امضاء کنندگان تفاهم نامه همکاری با اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان بودند.

شهرستان دامغان یک هزار و 58 موقوفه، سه هزار و 50 رقیه، 198 مسجد، 14 حسینیه و 38 بقعه متبرکه دارد که در بانک جامع اطلاعات سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به ثبت رسیده اند.

هفته گرامیداشت وقف از 9 تا 16 دی ماه سالجاری بوده و شعار این هفته به نام "همه واقف باشیم" نامگذاری شده است.