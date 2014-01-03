مراسم بزرگداشت مادر وزیر خارجه در مسجد اعظم قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم شامگاه پنج شنبه و همزمان با شام شهادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، جامعه المصطفی العالمیه و استانداری قم در مسجد اعظم قم برگزار شد.

در این مراسم حضرات آیات جوادی آملی و علوی گرگانی، آیت الله حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه کشور، حجت الاسلام صالحی منش استاندار قم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه، حجت الاسلام شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در قم، آیت الله امینی و حجت الاسلام سعیدی امام جمعه قم، طلاب و روحانیون حوزه علمیه و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

بعد از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید یکی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت به مداحی و نوحه سرایی پرداخت.

استاندار قم در سخنانی بیان داشت: این مجلس ترحیم امشب به پاس زحمات این بانوی مکرمه در شامگاه شهادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در مسجد اعظم قم برپا شده است.

حجت الاسلام صالحی منش افزود: در این شب عزیز درود خود را بر روح پدرگرانقدر مادر مکرمه دکتر ظریف که بازوی توانمندی برای آیت الله بروجردی در ساخت و تاسیس مسجد اعظم قم بودند نثار می‌کنیم.

یکی از اساتید حوزه علمیه قم نیز با بیان اینکه این مراسم از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، استانداری قم، جامعه المصطقی العالمیه و برخی دیگر از نهاد‌ها به خاطر گرامی داشت یاد مرحومه کاشانی والده وزیر امور خارجه برگزار شده است افزود: پدر مرحومه کاشانی کسی بود که در ساخت مسجد اعظم قم با آیت الله بروجردی همکاری جدی داشت.

حجت الاسلام علی نظری منفرد، در ادامه بیان داشت: ما برای تیم مذاکره کننده هسته‌ای دعا می‌کنیم و امیدواریم منویات رهبر معظم انقلاب در این مذاکرات مد نظر باشد.