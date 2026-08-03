استاد حوزه علمیه قم: ترویج فرهنگ مهدوی از منویات رهبر شهید بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علی حسینی آملی در مراسم عزاداری اربعین حسینی بیت حاج حسین رضایی در آبپخش تلاش برای جلب رضایت اولیاءالله را بعنوان مهمترین گزاره تعالی جوامع انسانی معرفی کرد.
وی ادامه داد: همه ما وظیفه داریم به سهم خود مردم را با سیره اهل بیت (ع) آشنا کنیم و آموزههای آن بزرگواران را برای مردم تشریح کنیم.
آیتالله حسینی عاملی با بیان اینکه امام زمان (عج) در جامعه امروز ما غریب است، گفت: امروز نیازمند یک جهاد فرهنگی برای آشنایی مردم با سیره مهدوی هستیم و روحانیت، مبلغین و معلمین در این راه وظیفهای سنگین به عهده دادند.
این استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: ترویج فرهنگ و آموزههای مهدوی از منویات رهبر شهید بوده و در این راستا به معلمان تاکید کردند کلاسهای درس شما باید کارگاه تربیت سرباز برای امام زمان باشد.
آیتالله حسینی آملی گفت: بیایید از همین امروز زندگی خود را ارزیابی کنیم و صادقانه به خود جواب دهیم آیا امام عصر از سبک زندگی ما راضی است؟! و تلاش کنیم در مسیر رضایت امام زمان خویش گام برداریم.
این مفسر علوم دینی بیان داشت: حب اهل بیت علیهم السلام بزرگترین سرمایه ماست و روایت داریم کسی که با حب اهل بیت بمیرد در مقام شهادت قرار گرفته و قبر او زیارتگاه فرشتگان است.
آیتالله حسینی آملی بزرگترین ویژگی ابوالفضل العباس (ع) ولایتپذیری ایشان دانست و گفت: ولایتمداری آن حضرت ویژگی برجستهای بود که بر تمام خصوصیات نیکوی سقای کربلا متجلی بود.
مدرس حوزه علمیه قم با بیان اینکه شخصیتهای برجسته عصر حاضر بر اهمیت ولایتمداری واقف بودهاند، ابراز داشت: نقل است که شهید حاجیزاده قبل از شهادت گفته بود دیگر برای شهادت خود دعا نمیکنم آقا تنها است و باید ایشان را یاری کنیم.
وی تصریح کرد: آن شهید بزرگوار به این نتیجه رسیده بود که پشتیبانی از ولایت و تلاش برای تحقق منویات ولی زمانه از شهادت هم بالاتر است و با این نگاه خود را سرباز فدایی انقلاب و محب رهبری میدانست.
آیتالله حسینی آملی گفت: برای ارتباط با اهل بیت باید گناهان را زشت بشماریم و زندگی خود را طاهر سازیم. تنها با طهارت نفس و تقوی است که میتوانیم مدعی حب اهل بیت باشیم.
وی ادامه داد: زندگی پاک و طاهر منجر به عاقبتبخیری ماست و با گام نهادن در مسیر تقوای الهی و طهارت نفس میتوانیم با اهل بیت ارتباط برقرار کنیم.
استاد حوزه علمیه قم گفت: بیایید با خود عهد کنیم در مسیر طهارت و تقوی گام برداریم و با سبک زندگی خود سبب خشنودی اهل بیت عصمت و طهارت باشیم.
آیتالله حسینی آملی تاکید کرد: هرلحظه از زندگی ما باید بروز حب ولایت اهلبیت (ع) باشد و توجه به نماز کلید اصلی رسیدن به طهارت نفس است و امام حسین (ع) در واقعه عاشورا این مهم را برای ما متجلی ساخت.
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