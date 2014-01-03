تصاویر عامل اصلی انفجار ضاحیه بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع امنیتی در لبنان اعلام کردند: عامل اصلی انفجار تروریستی در منطقه حاره حریک (ضاحیه بیروت) یک جوان 20 ساله لبنانی به نام "قتیبه الساطم" اهل منطقه عکار (شمال لبنان) است.

سرویسهای امنیتی در لبنان پس از انجام آزمایشات DNA اعلام کردند که قتیبه الساطم فردی بوده که خودش را در خودروی بمبگذاری در منطقه حاره حریک منفجر کرده است.

از سوی دیگر، برخی شبکه های خبری در لبنان تصاویری از وی منتشر کرده اند که وی را زیر پرچم جبهه تروریستی النصره و تحت لوای گردان موسوم به جنبش احرار الشام نشان می دهد.