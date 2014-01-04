انفجار جنوب بیروت توسط یک فرد انتحاری رخ داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان و خبرگزاری آلمان، آزمایش D.N.A هویت عامل انفجار در جنوب بیروت را فاش کرد. این انفجار توسط یک فرد انتحاری که محمد الصاطم نام دارد و متعلق به منطقه عکار در شمال لبنان است صورت گرفته است.

این فرد انتحاری پیش از این در کنار تروریستهای مسلح در سوریه با ارتش می جنگید و به گفته پدرش دارای دیدگاه های دینی افراطی بود. محققان لبنانی در حال تحقیق درباره این موضوع هستند که آیا محمد الصاطم وابسته به گردان "عبدالله عزام" به ریاست "ماجد الماجد" بوده است یا خیر.

ارتش لبنان چند روز پیش اعلام کرده بود ماجد الماجد عامل انفجار در نزدیکی سفارت ایران در بیروت که تبعه عربستان سعودی است، بازداشت کرده است.

خاطرنشان می شود صبح روز پنجشنبه 12 دی در جنوب بیروت انفجاری رخ داد که منجر به کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن 66 نفر دیگر شد.