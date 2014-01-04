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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۸:۴۰

مصر همچنان ناآرام است؛

درگیریهای خونین اخوانی ها و نیروهای امنیتی/ دهها نفر کشته و زخمی شدند

درگیریهای خونین اخوانی ها و نیروهای امنیتی/ دهها نفر کشته و زخمی شدند

منابع رسمی مصر از افزایش تلفات درگیریها میان طرفداران اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی مصر به 13 کشته خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مصری، وزارت بهداشت مصر در بیانیه ای اعلام کرد تعداد تلفات تظاهرات و درگیریها در برخی استانهای مصر به 13 کشته و 58 زخمی رسیده است..

این در حالی است که شبکه الجزیره که همچنان از طرفداران اخوان المسلمین حمایت می کند و دولت موقت مصر را کودتاچی می خواند، از کشته شدن 19 نفر و زخمی شدن دهها نفر دیگر در آنچه تظاهرات علیه کودتا خوانده، خبر داده است.

وزارت کشور مصر هم از بازداشت 235 نفر در حوادث روز گذشته خبر داده است.

الجزیره خبر داد بیشتر استانهای مصر روز گذشته شاهد برگزاری تظاهرات علیه کودتا بود به طوری که طرفداران اخوان المسلمین و محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده درالقاهره، الجیزه، اسکندریه، المنیا، اسیوط، اسماعیلیه، شمال سیناء، البحیره، الشرقیه، سوئز، الدقهلیه و شش اکتبر تظاهرات کردند.

کد مطلب 2207031

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