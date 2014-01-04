به گزارش خبرنگار مهر، برای برگزاری دوره جدید انتخابات کمیته ملی المپیک، مهلتی پانزده روزه جهت ثبتنام از کاندیداهای احراز پستهای مختلف در نظر گرفته شد. این مهلت از 30 دیماه به صورت رسمی آغاز شد و پس از گذشت 15 روز امروز شنبه به پایان می رسد.
طی این مدت اما 25 نفر برای گرفتن فرم ثبت نام حضور در این مجمع انتخاباتی که 30 دی ماه برگزار خواهد شد، اقدام کردهاند اما از میان آنها تنها دوازده نفر با تکمیل فرم مربوطه، مشخص کردهاند که قصد حضور در انتخابات برای چه پستی را دارند اما سیزده نفر دیگر هنوز هنوز فرم لازم را تکمیل و به مسئولان کمیته ملی المپیک ارائه نکردهاند.
از میان دوازده نفری که ثبتنام قطعی و نهایی خود برای شرکت در انتخابات کمیته ملی المپیک را انجام دادهاند، تنها علی مرادی و محمود خسرویوفا برای ریاست این کمیته اعلام آمادگی کردهاند این در حالی است که برای سایر پستها و مسئولیتها، کاندیداهای بیشتری ثبتنام کردهاند.
بر این اساس کیکاوس سعیدی،احمد ناطق نوری، سردار محمدعلی صبور و پوریا تنها برای هیات اجرایی ثبت نام کردهاند. سید مهدی هاشمی، حسین رضازاده و علی کفاشیان برای هیات اجرایی و نایب رییسی اعلام آمادگی کردهاند. محمد زارعپور هم برای حضور در هیات اجرایی و خزانهداری ثبتنام کرده است. ضمن اینکه فریده هادوی هم ثبت نام خود را برای نایب رییسی انجام داده است. مهدی علینژاد برای دبیرکلی یا نایب رییسی اعلام آمادگی کرده است.
انتخابات پیش روی کمیته ملی المپیک تاکنون تنها دو کاندیدا برای ریاست دارد. علی مرادی و محمود خسرویوفا کاندیداهای این پست هستند. این دو نفر به ترتیب برای دبیرکلی و نایب رییسی هم ثبتنام کردهاند.
به گزارش مهر، طی دو هفته گذشته نفراتی چون لطفعلی پورکاظمی، خانم محمدیان، مهرزاد حمیدی، سردار باران چشمه، افشین داوری، جعفر درویش زاده، محمدعلی شجاعی، مجید شایسته، محمدعلی رستگار، محسن رضوانی، فضل الله باقرزاده، محمد علیپور و رباب شهریان هم فرم ثبت نام لازم برای شرکت در انتخابات کمیته ملی المپیک را دریافت کردهاند اما این سیزده نفر هنوز این فرم را تکمیل و ارائه نکردهاند.
این افراد و دیگر نفراتی مانند محمد علیآبادی، رییس فعلی کمیته ملی المپیک و مهدی قدمی، نایب رییس این کمیته که هنوز نسبت به دریافت فرم و ثبتنام قطعی هم اقدامی انجام ندادهاند تنها امروز شنبه فرصت دارند تا نسبت به ثبت نام نهایی خود اقدام کنند چون مهلت تعیین شده برای انتخابات کمیته ملی المپیک ساعت 15:30 امروز به پایان میرسد.
نظر شما