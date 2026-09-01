رضایی: بیش از ۴۰ درصد تولیدکنندگان استان تهران زنان هستند

معصومه رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه نخستین دوره کارگاه آموزشی فروش اینترنتی و بازاریابی کسبوکارهای آنلاین ویژه زنان شرق استان تهران در دماوند اظهار کرد: این دوره با هدف توانمندسازی زنان روستایی و عشایری شهرستانهای دماوند، فیروزکوه و پردیس برای ورود به بازارهای آنلاین برگزار شد.
وی افزود: فضای مجازی شکل کسبوکارها را تغییر داده و تولیدکنندگان برای ماندگاری و موفقیت در بازارهای آنلاین باید مهارتهای لازم را فرا بگیرند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران ادامه داد: در دفتر امور زنان و خانواده استانداری، برنامه ویژهای برای اشتغال و توانمندسازی بانوان در نظر گرفته شده و با دستگاههای متولی اشتغال در این زمینه همکاری میکنیم.
رضایی با اشاره به شناسایی زنان فعال و کارآفرین در شهرستانهای استان تهران گفت: از طریق فرمانداریها و مشاوران امور بانوان، زنان فعال و علاقهمند به کسبوکار شناسایی شدهاند و بانک اطلاعاتی این افراد نیز بهصورت مستمر در حال بهروزرسانی است.
وی تصریح کرد: ظرفیتهای اقتصادی شهرستانها متفاوت است؛ در شرق استان تهران، محصولاتی مانند محصولات باغی، تولیدات کشاورزی و صنایع دستی ظرفیت مناسبی برای عرضه در بازارهای آنلاین دارند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران با اشاره به آمار زنان فعال در حوزه تولید اظهار کرد: برآوردهای اولیه نشان میدهد بیش از ۴۰ درصد تولیدکنندگان استان تهران در حوزه زنان فعال هستند که بخش قابل توجهی از آنان در مشاغل خانگی و صنایع دستی فعالیت دارند.
رضایی افزود: آمار دقیق پس از تکمیل فرآیند شناسایی و بهروزرسانی بانک اطلاعاتی اعلام خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به تسهیلات اشتغالزایی گفت: دستگاههایی مانند بهزیستی، کمیته امداد و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیلاتی را برای حمایت از مشاغل و کسبوکارهای زنان ارائه میکنند و متقاضیان میتوانند از طریق سامانههای مربوط درخواست خود را ثبت کنند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران یکی از موانع موجود را سختگیریهای بانکی در زمینه ضمانت عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم سازوکارهای ضمانت تسهیلات به سمت استفاده بیشتر از اعتبار کاری، مجوز فعالیت و ظرفیتهای موجود در واحدهای تولیدی حرکت کند.
رضایی همچنین بر ضرورت افزایش مشارکت اقتصادی زنان تأکید کرد و افزود: اگرچه وضعیت استان تهران در این حوزه نسبت به میانگین کشور بهتر است، اما هنوز ظرفیت قابل توجهی از زنان تحصیلکرده و ماهر وارد بازار کار نشدهاند.
وی خاطرنشان کرد: توسعه کسبوکارهای آنلاین میتواند بخشی از موانع اشتغال زنان از جمله هزینه اجاره محل کسب، رفتوآمد و محدودیتهای فعالیت سنتی را کاهش دهد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران در پایان گفت: برگزاری دورههای مهارتآموزی در شهرستانهای مختلف استان و بهروزرسانی سند ارتقای وضعیت زنان، از برنامههای استانداری برای تقویت اشتغال و توانمندسازی اقتصادی بانوان است.
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