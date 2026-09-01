به گزارش خبرگزاری مهر، ثریا نوید صبح سه شنبه در نشست مشترک مدیران و مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تاکید بر لزوم نقش‌آفرینی جوانان در تصمیم‌گیری‌های کلان این حوزه، اظهار کرد: نگاه ویژه مدیریت به جوانان و نخبگان بسترساز استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها برای پیشبرد اهداف وزارت جهاد کشاورزی است.

وی با اشاره به ماموریت‌های ابلاغی حوزه جوانان و نخبگان، افزود: شناسایی دقیق چالش‌ها و دستاوردهای استان‌ها و تسهیل‌گری در مسیر رفع موانع از اولویت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است تا بتوانیم روایت درستی از فعالیت‌ها و دستاوردهای بخش کشاورزی ارائه دهیم.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مسیر نخبگی یک‌شبه طی نمی‌شود، بر ضرورت حمایت مستمر از نخبگان تاکید کرد و گفت: در کنار بهره‌گیری از نیروی جوانی انتقال تجربیات مدیران باتجربه به نسل جدید ضروری است و مدیران باید با وسعت دید فرصت آزمون‌ و خطا و رشد را برای جوانان فراهم کنند.

نوید از تشکیل کمیته «نگهداشت نخبگان» ذیل معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی خبر داد و افزود: این کمیته موظف است انتظارات نخبگان، اقدامات انجام شده و نیازهای احصا شده در این حوزه را به صورت مستمر پایش و بررسی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح ۲ طرح کلیدی ستاد امور جوانان و نخبگان پرداخت و گفت: طرح «تصمیم‌یار» با هدف مشارکت‌دادن نخبگان در فرآیندهای سیاست‌گذاری و اجرایی و طرح «شتاب» به منظور توان‌افزایی و مهارت‌آموزی مستمر نخبگان طراحی شده و با جدیت در حال اجرا است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در پایان ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی را راهکار موثری برای حل مسائل بخش کشاورزی دانست و با تاکید بر لزوم هویت‌بخشی به جامعه نخبگانی از حمایت‌های حمزه خانجانی افشار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در به‌کارگیری ظرفیت‌های جوانان و نخبگان قدردانی کرد.