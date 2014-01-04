به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان و مسابقات انتخابی المپیک 2014 نانجینگ اسفند و فروردین‌ماه در چین تایپه برگزار خواهد شد و اردوی آماده سازی این تیم با حضور 24 تکواندوکار در بخش مردان و 13 تکواندوکار در بخش دختران در حال پیگیری است.

کادر فنی این تیم به مسئولان فدراسیون پیشنهاد اعزام تکواندوکاران قبل از حضور در رقابتهای جهانی به یک تورنمنت بین المللی داده است. از میان تورنمنت های A کلاس دنیا، رقابتهای بین المللی بلژیک (9 و 10 اسفندماه) مد نظرکادر فنی است که در صورت مهیا شدن شرایط نوجوانان در هر دو بخش دختران و پسران به این رقابتها اعزام خواهند شد.

براساس برنامه اعلام شده سه تکواندوکار در رقابتهای انتخابی المپیک نانجینگ و 10 تکواندوکار در رقابتهای قهرمانی جهان حضور خواهند داشت که بعد از حضور در رقابتهای بین المللی بلژیک ترکیب نفرات اعزامی اعلام خواهد شد.

رقابتهاي كسب سهميه المپيك نوجوانان از تاريخ 29 اسفند سال جاري تا يكم فروردين ماه و ديدارهاي قهرماني جهان از تاريخ 3 الي 6 فروردين ماه 1393 به ميزباني چين تايپه برگزار مي شود.