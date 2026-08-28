اشتغال و مسکن دو محور اصلی حمایت از جوانی جمعیت در اردستان‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری در سخنرانی پیش از خطبههای نمازجمعه اردستان بهمناسبت هفته دولت اظهار کرد: جوانی جمعیت یکی از موضوعات مهم و اساسی شهرستان اردستان است و کاهش جمعیت میتواند آینده شهرستان را با تهدید جدی مواجه کند.
وی افزود: اردستان در سالهای گذشته از نظر شاخصهای جوانی جمعیت در رتبههای پایین استان قرار داشت و در مقطعی رتبه بیستوهفتم از میان ۲۸ شهرستان استان را به خود اختصاص داده بود که این موضوع ضرورت توجه جدی به مسئله جمعیت را نشان میدهد.
فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که میتوان برای حمایت از جوانی جمعیت انجام داد، ایجاد اشتغال پایدار و فراهم کردن امنیت و ثبات شغلی برای جوانان است و مجموعه مدیریتی شهرستان تلاش میکند در این زمینه از بخش خصوصی نیز حمایت کند.
حیدری تصریح کرد: هرچه تنوع و تعداد فرصتهای شغلی در شهرستان افزایش پیدا کند، زمینه برای ماندگاری جوانان و تشکیل خانواده نیز بیشتر فراهم خواهد شد و موضوع اشتغال از مهمترین مؤلفههای اثرگذار بر آینده جمعیتی شهرستان است.
وی بیان کرد: در کنار اشتغال، تأمین مسکن نیز از موضوعات مهم در حوزه جوانی جمعیت است؛ چراکه هدف تنها صاحب خانه شدن نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که جوانان بتوانند با برخورداری از مسکن مناسب، زندگی مستقل خود را آغاز کنند.
فرماندار اردستان ادامه داد: در سال گذشته ۱۱۸ هکتار زمین به محدوده شهرستان اضافه شد و اسناد و مراحل مربوط به آن انجام گرفت و این اراضی در شهرهای اردستان، زواره و مهاباد برای اجرای طرحهای مسکن در اختیار مجموعههای مربوط قرار گرفت.
حیدری اضافه کرد: در شهرهای زواره و مهاباد که از نظر تأمین زمین شرایط مناسبتری دارند، تلاش میکنیم پیش از پایان سال بار دیگر سایت نهضت ملی مسکن را فعال کنیم تا امکان ثبتنام متقاضیان فراهم شود و همزمان موضوع تأمین زمین و اجرای طرحهای مسکن نیز دنبال خواهد شد.
وی یادآور شد: در حوزه مسکن محرومان نیز اقدامات خوبی در شهرستان انجام شده و با حضور معاون استاندار، فاز جدیدی از این طرح در اردستان کلنگزنی شد و تلاش میکنیم در آینده نزدیک عملیات اجرایی ۵۰ واحد در زواره و تعدادی واحد مسکونی در مهاباد نیز آغاز شود.
فرماندار اردستان تأکید کرد: شهرستان در حوزه اجرای طرحهای مسکن، از جمله مسکن ملی، حمایت از ایثارگران و مسکن محرومان اقدامات قابل توجهی انجام داده و تلاش ما این است که با تأمین زمین، تسهیل روند ساخت و استفاده از ظرفیتهای مختلف، دغدغه مسکن جوانان و خانوادهها را کاهش دهیم.
حیدری با اشاره به وضعیت ازدواج در شهرستان گفت: سال گذشته اردستان در زمینه ثبت ازدواج یک رکورد قابل توجه در استان به ثبت رساند و تجربه اقدامات انجامشده در شهرستان مورد توجه قرار گرفته است، اما نباید به این موفقیت اکتفا کنیم و باید برای افزایش ازدواج جوانان همچنان تلاش شود.
وی افزود: وجود کارمندان مجرد و حتی افراد مجرد در سنین بالاتر نشان میدهد که موضوع ازدواج نیازمند فرهنگسازی جدی است و آموزش و پرورش، ادارات و مجموعههای فرهنگی باید در زمینه ترویج ازدواج و آموزشهای مرتبط با تشکیل خانواده نقش بیشتری ایفا کنند.
فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: در کنار افزایش ازدواج، کاهش طلاق نیز باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است گفتمان خانواده، چه در محیط خانه و چه در محل کار و جامعه، تقویت شود تا بتوانیم میزان طلاق را به حداقل ممکن برسانیم.
حیدری تصریح کرد: اردستان شهرستانی دارای اصالت، هویت و پیشینه فرهنگی است و باید از این ظرفیت برای تقویت بنیان خانواده، حمایت از جوانان و افزایش امید به آینده استفاده کنیم.
وی بیان کرد: اگر موضوع اشتغال، مسکن، ازدواج و تحکیم خانواده را بهصورت همزمان دنبال کنیم، میتوانیم گامهای مؤثرتری برای جوانی جمعیت و آینده شهرستان اردستان برداریم.
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