به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از رمان «سیمرغ کوه قاف» و افتتاح فاز نخست پردیس کتاب امامت به‌نشر، صبح پنج‌شنبه پنجم شهریورماه در فروشگاه کتاب انتشارات به‌نشر در شعبه امامت مشهد با حضور محسن جوادی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عبدالحمید طالبی، رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، آیت‌الله محمدعلی مهدوی‌راد قرآن پژوه و استاد دانشگاه، مسعود فرزانه، مدیرعامل انتشارات به‌نشر، میثم موسویان، نویسنده اثر و جمعی از مدیران فرهنگی، پژوهشگران و فعالان حوزه کتاب و نشر در این مراسم حضور داشتند.

کتاب، زمینه‌ساز خردورزی و فهم عمیق‌تر دین

محسن جوادی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این مراسم با اشاره به ایام میلاد پیامبر اکرم(ص)، درباره نسبت اخلاق، عقلانیت، دین و کتاب سخن گفت و اظهار کرد: خلق عظیم پیامبر اکرم(ص) حاصل یک مسیر عمیق اخلاقی است و برای شکل‌گیری دینداری صحیح نیز باید زمینه خردورزی، اخلاق و پذیرش حقیقت در انسان فراهم شود.

وی با اشاره به دیدگاه علامه طباطبایی درباره تقدم تقوای عقلی بر تقوای دینی افزود: کتاب و دانش از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد این زمینه‌اند و فهم معارف دینی بدون عقلانیت و شناخت عمیق، به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود.

جوادی همچنین با استناد به روایت امام رضا(ع) درباره شناخت محاسن کلام اهل‌بیت(ع)، گفت: محاسن کلام تنها زیبایی لفظ نیست، بلکه حکمت و معنای نهفته در سخن اهل‌بیت(ع) است و کتاب می‌تواند در انتقال این معارف نقش مهمی ایفا کند.

وی یکی از ویژگی‌های «سیمرغ کوه قاف» را پیوند میراث روایی و اسطوره‌ای ایران با تاریخ اسلام دانست و افزود: ایران و اسلام را نمی‌توان در برابر یک‌دیگر قرار داد و بخش مهمی از شکوه فرهنگی ایران در دوره اسلامی شکل گرفته است.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین بر اهمیت شیوه عرضه کتاب تأکید کرد و گفت: نسل امروز علاوه‌بر محتوا، به ویترین، طراحی و فضای کتابفروشی نیز توجه می‌کند و شیوه ارائه باید متناسب با ذائقه مخاطب امروز باشد.

تقویت چرخه تولید تا عرضه کتاب در آستان قدس رضوی

عبدالحمید طالبی، رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، نیز در این مراسم گفت: انتقال معارف دینی زمانی اثرگذار است که با زبان مناسب و در قالبی متناسب با فهم و نیاز مخاطب امروز ارائه شود.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه‌الزکیه) درباره گسترش کتاب‌خوانی افزود: قرار گرفتن کتاب در سبد خرید خانواده، توسعه فرهنگ مطالعه و تولید آثار متناسب با نیازهای جامعه، از مأموریت‌های مهم حوزه فرهنگ است.

طالبی اظهار کرد: امروز در آستان قدس رضوی چرخه‌ای از تولید تا عرضه کتاب شکل گرفته است؛ از تولید آثار در بنیاد پژوهش‌های اسلامی، به‌نشر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) تا چاپ و رساندن کتاب به دست مخاطب.

وی همچنین توسعه کتابفروشی‌های به‌نشر در پیرامون حرم مطهر رضوی و حضور فعال‌تر این مجموعه در شهرهای زیارتی را ضروری دانست.

کتاب برای خواندن است، نه ماندن در قفسه

آیت‌الله محمدعلی مهدوی‌راد نیز با تأکید بر نسبت «قرائت»، «کتابت» و فهم، گفت: قرائت را نباید صرفاً خواندن الفاظ دانست؛ قرائت حقیقی با فهم، دقت، تبیین و تفسیر همراه است.

وی با بیان خاطراتی از عالمان و شخصیت‌های علمی اهل مطالعه، بر ضرورت تبدیل کتاب‌خوانی به بخشی از زندگی روزمره تأکید کرد و افزود: کتاب برای خواندن است، نه اینکه تنها خریداری و در قفسه نگهداری شود.

مهدوی‌راد با اشاره به انس گسترده رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه‌الزکیه) با ادبیات و رمان، مطالعه مستمر را در پرورش قلم و قدرت بیان مؤثر دانست.

وی همچنین ضمن تقدیر از تحولات سال‌های اخیر به‌نشر، بر نقش فرهنگ‌ساز آستان قدس رضوی تأکید کرد و خواستار توسعه کتابفروشی‌های حرفه‌ای و جذاب در شهرهای علمی و فرهنگی کشور شد.

آغاز جریان ادبیات دینی در به‌نشر

مسعود فرزانه، مدیرعامل انتشارات به‌نشر، «سیمرغ کوه قاف» را نخستین رمان از جریان ادبیات دینی این انتشارات معرفی کرد و گفت: این جریان با بهره‌گیری از تکنیک‌های ادبی و با اتکا به منابع معتبر، به‌دنبال تولید آثار درباره پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) برای گروه‌های مختلف مخاطب است.

وی افزود: در ادامه این مسیر، رمان‌هایی با محوریت امام زمان(عج) و حضرت زینب(س) نیز منتشر خواهد شد.

فرزانه درباره پردیس کتاب امامت نیز گفت: این کتابفروشی از سال ۱۳۷۹ فعالیت داشته و اکنون پس از بازسازی، فاز نخست آن در فضایی حدود ۲۵۰ مترمربع راه‌اندازی شده است.

وی افزود: فضای کلی مجموعه حدود ۶۰۰ مترمربع است و در ادامه، بخش‌هایی برای پاتوق‌های فرهنگی، کافه‌کتاب و فعالیت‌های مرتبط ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل انتشارات به‌نشر گفت: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار عنوان در قالب ۳۶ هزار جلد کتاب از ۵۵۰ ناشر و حدود دو هزار و ۵۰۰ عنوان محصول فرهنگی از نزدیک به ۱۵۰ تأمین‌کننده در این مجموعه عرضه شده است.

جست‌وجوی حقیقت از اسطوره‌های ایرانی تا صدر اسلام

میثم موسویان، نویسنده «سیمرغ کوه قاف»، نیز نوشتن درباره پیامبر اکرم(ص) را مسئولیتی دشوار توصیف کرد و گفت: عظمت شخصیت رسول خدا(ص) فراتر از آن است که در یک اثر ادبی به‌طور کامل بازتاب پیدا کند و نویسنده تنها به اندازه ظرفیت خود می‌تواند بخشی از این حقیقت را روایت کند.

وی یکی از مفاهیم محوری رمان را جست‌وجوی «گمشده» و نجات‌بخش در اسطوره‌ها و باورهای ایرانی دانست و افزود: در این اثر تلاش شده این جست‌وجو با فضای ظهور اسلام و دعوت پیامبر اکرم(ص) پیوند بخورد.

موسویان توضیح داد که یکی از شخصیت‌های محوری داستان، نضر بن حارث است که با روایت‌هایی چون رستم، سهراب، اسفندیار و سیمرغ آشناست و در مکه در برابر دعوت پیامبر اکرم(ص) قرار می‌گیرد؛ در سوی دیگر نیز «روزبه» جوان ایرانی در جست‌وجوی حقیقت، مسیری را طی می‌کند که در نهایت او را به سلمان فارسی می‌رساند.

وی افزود: مسیر رمان به سمتی حرکت می‌کند که «سیمرغ کوه قاف» به نمادی از حقیقت تبدیل می‌شود و رسول اکرم(ص) در بالاترین مرتبه این حقیقت را بازتاب می‌دهد.

در پایان این مراسم، از رمان «سیمرغ کوه قاف» نوشته میثم موسویان رونمایی شد و فاز نخست پردیس کتاب امامت به‌نشر نیز به‌طور رسمی آغاز به کار کرد.