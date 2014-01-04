طرح جامع قدمگاه امام رضا در آبادان تهیه شد

حجت الاسلام جاسم هویزه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه تولید این قدمگاه با اداره اوقاف و امور خیریه است، گفت: با بکارگیری یک مشاور، کارهای طراحی اولیه و تهیه نقشه آن را به اتمام رسانده ایم.



وی افزود: در زمان حاضر طرح مذکور به سازمان اوقاف و امور خیریه کشور جهت تایید و توافق بر انجام آن ارائه شده است.



رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آبادان اظهار کرد: طرح جامع قدمگاه امام رضا (ع) در زمینی به مساحت حدود پنج هکتار طراحی شده است.



هویزه از احداث سالن چند منظوره، زواق، مسجد و گنبد و گلدسته، دارالقرآن، زائر سرا، مجتمع آموزشی، کشتارگاه (محل ذبح احشام نذر شده)، کتابخانه و سالن قرائت، انبار و ملزومات، سرویسهای بهداشتی و وضوخانه، مجتمع فرهنگی - ورزشی و اداری، خانه عالم، درمانگاه، پارکینگ، فضای سبز و قبرستان به عنوان بخشهای پیش بینی شده در طرح جامع قدمگاه عنوان کرد.



وی با اشاره به منطقه محروم و کم برخوردار فیاضیه (محل قدمگاه) تصریح کرد: در این منطقه وسیع تنها یک مسجد وجود دارد ضمن آنکه سایر امکانات تفریحی، فرهنگی و ورزشی نیز در این منطقه به چشم نمی خورد.



به گفته وی با اجرای طرح جامع قدمگاه امام رضا(ع) این محل می تواند نیاز شهروندان این منطقه را به امکانات یاد شده مرتفع کند.