به گزارش خبرنگار مهر، همانطور که مهران مدیری در دعوتنامه رسمی خود با افتخار از فرهیختگان ارجمند برای حضور در مراسم رونمایی و "ورود به بازار" سریال جدید خود دعوت کرده بود تا طبق معمول این دعوتنامه های رسمی مراسم با بهتر بگوییم محفل دورهمی در فضایی صمیمانه برگزار شود، اما این بار از همه چیز خبری بود غیر از مراسم رونمایی البته مهران مدیری و همکارانش در شرکت گلرنگ تلاش زیادی برای ضیافت عصرانه همین مراسم در هتل هما صرف کرده بودند.

همهمه ستارگان در حین سخنرانی

برنامه در سالن اصلی اجتماعات هتل هما آغاز شد. مراسمی که چهره‌های مختلف هنری در آن حضور دارند تا مهمان محفل دورهمی مهران مدیری برای ورود سریال جدید او در شبکه خانگی باشند.

محمد سلوکی مجری برنامه است و حالا که برنامه آغاز شده تمام تلاش خود را انجام می دهد که نبض مراسم پر از همهمه دوستان و آشنایان و ستارگان را در دست خود بگیرد اما نمی تواند که نمی تواند. او بعد از روال رسمی برنامه که با سرود ملی کشورمان و تلاوت قرآن کریم آغاز شده است خطاب به تماشاگران و حاضران در مراسم گفت: امروز می خواهیم کمی با هم شوخی کنیم. من هم مانند شما شدیدا منتظر دیدن موضوعات مختلفی در سریال "شوخی کردم " هستم که بیبنم مهران مدیری و سایر هنرمندان در این مجموعه با چه کسانی شوخی کرده اند. من می‌خواهم ببینم آیا با انتشار این مجموعه تحمل شوخی و فرصت و مجالی برای شوخی وجود دارد.

توانمندی های بالقوه را بالفعل خواهیم کرد

ابراهیمی معاون مالی اقتصادی شرکت گلرنگ که در یکی دو مجموعه اخیر کارهای مدیری حامی اصلی او در روند تهیه و تولید مجموعه ها بوده اولین سخنرانی است که در صحبتهای خود با به میان آوردن یک مبحث تخصصی در حوزه مدیریت فرهنگی در یک ضیافت عصرانه گفت: ما توانمندی های زیادی در عرصه فرهنگ و هنر داریم که توانمندی های بالقوه ای است اما می تواند توانمندی های بالفعلی هم بشود. مجموعه گلرنگ هم در این زمینه همه تلاش های خود را انجام می دهد که در کنار توجه به مادیات، معنویات را نیز مدنظر قرار دهد کما اینکه در هدف گذاری خود برای سال 1401 که رسیدن به 500 شرکت برتر دنیا در حوزه تخصصی مان است توجه به مسائل فرهنگی در ردیف مهم ترین برنامه های ما قرار گرفته است.

وی در حالیکه نادر سلیمانی بازیگر هم این بار به عنوان عکاس در کنار سایر عکاسان انبوه سالن مشغول عکاسی بود به یکباره خبر افتتاح 14 سالن سینما در سال 93 توسط شرکت گلرنگ را داد و گفت: ما اعتقاد داریم اقتصاد فرهنگ به ویژه در سینما جا برای بهبود دارد. به قول مسوول شرکت ما، ایرانی شایسته بهترین هاست. ما هم تمام تلاش خود را می کنیم که شرکت گلرنگ به سهم خود زمینه ساز برای توسعه کارهای فرهنگی هنری باشد.

تشویق‌های جانانه برای آقای معاون

بعد از صحبتهای ابراهیمی، یکی دیگر از مدیران شرکت گلرنگ به نام مصطفی بصیری است که سلوکی از وی به عنوان مدیر شرکا "گلرنگ رسانه" یاد می کند. در حین ورود بصیری به جایگاه ویژه سخنرانی به تدریح ترکیب 67 نفره بازیگران "شوخی کردم" برای استقرار در جایگاه خود تکمیل می شود.

بصیری سخنان خود را با مقدمه ای از نقش طنز در جامعه آغاز کرد و گفت: حساسیت بالا و کارگردانی سنجیده مهران مدیری و تلاش شبانه روزی هنرمندان و عوامل تولید مجموعه "شوخی کردم" از نقاط قوت این سریال است که حتم دارم بعد از مدتی از انتشار آن پاسخ مناسبی از عموم مردم خواهد گرفت چراکه در روزگاری که رویکرد به کمدی و تراژدی فضای خاصی را ایجاد کرده من حتم دارم مجموعه "شوخی کردم" دربرگیرنده دیدگاه‌های متفاوتی خواهد شد.

هیچ ایده ای برای برنامه امروز نداشتیم

همهمه سالن اجرا بیشتر شده و گویی کسی غیر از خبرنگاران، عکاسان و البته کارکنان شرکت حامی مجموعه حواسش به جایگاه سخنرانی نیست. اما به یکباره با اعلام هیجان آور و از سر ذوق سلوکی است که همه نگاهها و صداها معطوف به جایگاه می شود. او مهران مدیری را صدا زده است که با آرامش همیشگی خود در میان تشویق قابل توجه حاضران به جایگاه می آید و با جمله "الهی قربنتون برم" تا حدی توجه جمعیت را به سمت خود معطوف می کند.

وی بعد از تقدیر و تشکرهای خود از مسوولان شرکت گلرنگ، وزارت ارشاد و کسانی که در این مراسم حضور پیدا کردند به ذکر توضیحاتی پیرامون بخش های مختلف سریال "شوخی کردم" پرداخت و گفت: راستش را بخواهید برای برنامه امروز بعد از ظهر هیچ برنامه ای نداشتیم حتی برای ترتیب قسمت های مختلف مراسم نیز کنداکتور تنظیم نکرده بودیم. ما فقط می خواستیم امروز دور هم جمع شویم تا در کنار شما بخش هایی از قسمت های ضبط شده این مجموعه را نگاه کنیم.

مدیری ضمن تقدیر دوباره رسانه ها برای پوشش اخبار سریال "شوخی کردم" تصریح کرد: ایده مجموعه "شوخی کردم" در یک روز به سراغ ما آمد. ما هم سعی کردیم این ایده را کمی پخته تر کنیم. ایده ای که این بار با رویکرد های سیاسی و اجتماعی ما را به روزگار آیتم های کوتاه برد. به هر حال نویسندگان شروع به نوشتن کردند و دکورها هم ساخته شد و سرانجام تولید مجموعه ای با حضور بیش از 67 هنرمند متشکل از بهترین بازیگرها آغاز شد. مجموعه ای که در مرحله اول با موضوع "خلاقیت" و در بخش های بعد با موضوعاتی نظیر خشونت، اقتصاد، سلامت، مد، زندگی زناشویی و موضوعاتی دیگر به مخاطبان ارائه خواهد شد و شما امروز بخش هایی از آن را می بینید. البته کار جدید دیگری که در لابه لای تولید این مجموعه انجام داده ایم تولید کلیپ های موسیقایی تصویری است که برای اولین بار انجام شده و حتم دارم جذابیت های خاص خود را خواهد داشت.

این کارگردان بعد از پخش قسمت اول آیتم هایی که برای نمایش در این مراسم در نظر گرفته شده بود، ادامه داد: این خیلی خوب است که همه شوخی را جدی می گیرند. هدف ما از تولید این کار هم نشان دادن برخی از معضلات اجتماعی به مسوولان با زبان طنز و هم معضلات فرهنگی به مردم عزیزمان بوده که اعتقاد داریم انتقادهای به آن وارد است و باید با زبان شوخی آنها را نشان داد.

آقای کارگردان در بخش آخر این مراسم و بعد از پخش قسمت سوم آیتم ها که با بازی محمدرضا هدایتی و هادی کاظمی به شدت مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته بود خطاب به حاضران در مجلس گفت: دیدید که ما برنامه خاصی نداشتیم؟ فقط چون خیلی وقت بود دور هم جمع نشده بودیم تصمیم گرفتیم که به این بهانه در یک بعد از ظهر کنار هم باشیم و بعد هم به خانه هایمان برویم و البته خیلی از شما ممنون هستم که با تمام سختی ها آمدید.

بعد از صحبت‌های مهران مدیری بود که بدون برگزاری هیچ مراسم رونمایی همه حاضران خوشحال و خندان پس از صرف یک عصرانه به میزبانی مهران مدیری و یارانش از هتل هما خارج شدند تا از فردا یکشنبه 15 دی ماه همراه با شهروندان تهرانی خریدار مجموع جدید مهران مدیری بعد از "ویلای من" باشند.

امیر شهاب رضویان، داریوش اسدزاده، جمشید جهانزاده، مائده طهماسبی، امین زندگانی، رضا جاودانی، الیکا عبدالرزاقی، سروش صحت، ستاره پسیانی، هوشنگ گلمکانی، بیژن امکانیان، علی لک پوریان، سیامک انصاری، رضا یزدانی، بهرام عظیمی، اشکان خطیبی، شبنم فرشادجو، مهران غفوریان، محراب قاسم خانی، عارف لرستانی، رضا نیکخواه، شبنم قلی خانی، امیر مهدی ژوله، سامان مقدم، علی قربان زاده، گلاره عباسی، لاله اسکندری، بهنوش بختیاری، سهیلا رضوی، فرخ نعمتی، میترا حجار، نیما فلاح، مهدی فقیه، نادر سلیمانی، سحر ولدبیگی، آرش نوذری، علی اوجی، رابعه اسکویی، هدی زین العابدین از جمله هنرمندانی بودند که در این مراسم حضور داشتند.