کشف یک شبکه تروریستی در فرانسه و نگرانی الیزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المنار، منابع آگاه اعلام کردند: دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی فرانسوی اعضای یک شبکه تروریستی که قصد اقدامات تروریستی را فرانسه داشته اند بازداشت کرده اند.

این منابع بیان کردند: اعضای این شبکه تروریستهایی هستند که در سوریه جنگیده اند و به کشور خود بازگشته اند و آماده اقدام تروریستی ضد اهدافی حیاتی در فرانسه بوده اند.

منابع آگاه افزودند: رهبران فرانسه کشف این شبکه را کاملا مخفی نگه داشته اند زیرا نگران تبعات آن در داخل فرانسه و تهدیدی که از این ناحیه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری این کشور را هدف قرار می دهد،هستند به ویژه ک وی حامی گروههای تروریستی در سوریه است و حامی نظام تروریست پرور سعودی است.