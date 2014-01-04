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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۲۱:۱۴

المنار فاش کرد:

کشف یک شبکه تروریستی در فرانسه و نگرانی الیزه

کشف یک شبکه تروریستی در فرانسه و نگرانی الیزه

یک رسانه عرب زبان به نقل از منابع آگاه از کشف یک شبکه تروریستی در فرانسه خبر داد که اعضای آن را تروریستهایی تشکیل می دهند که قبلا در سوریه می جنگیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المنار، منابع آگاه اعلام کردند: دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی فرانسوی اعضای یک شبکه تروریستی که قصد اقدامات تروریستی را فرانسه داشته اند بازداشت کرده اند.

این منابع بیان کردند: اعضای این شبکه تروریستهایی هستند که در سوریه جنگیده اند و به کشور خود بازگشته اند و آماده اقدام تروریستی ضد اهدافی حیاتی در فرانسه بوده اند.

منابع آگاه افزودند: رهبران فرانسه کشف این شبکه را کاملا مخفی نگه داشته اند زیرا نگران تبعات آن در داخل فرانسه و تهدیدی که از این ناحیه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری این کشور را هدف قرار می دهد،هستند به ویژه ک وی حامی گروههای تروریستی در سوریه است و حامی نظام تروریست پرور سعودی است.

کد مطلب 2207752

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