ضرورت فرهنگسازی پیش خرید بلیط سفر به مشهد/ سامانه ثبت آمار زائران ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حميد رضا شهركي ظهر يك شنبه در نشست خبری دستگاه‌های زیرمجموعه معاونت حمل‌ونقل و پایانه‌های ستاد تسهیلات استان خراسان رضوی اظهار كرد: بايد براي پيش خريد بليط فرهنگ سازي شود و امسال زائران 53 درصد یک روز قبل از سفر برای تهیه بلیط مراجعه كرده بودند.

شهرکی ادامه داد: عدم رعايت نكات ايمني توسط خودروهاي تداركات زائران از آسيب هاي خدمت رسانی به زائران در روزهاي پاياني صفر بود و همچنین ایجاد سامانه ثبت آمار از زائران و مسائل مربوط به آنان ضرورت دارد.

وي به خدمات ارئه شده به هيئت هاي مذهبي اشاره كرد و گفت: به هیئت‌های مذهبی که اتوبوس در اختیار نداشتند به 48 هزار نفر بالغ بر 110 دستگاه سرویس‌دهی داشتند.

وي افزود: بر اساس آمار جابه جايي مسافر در جاده ها 12 درصد رشد داريم و در بخش ريلي 15 درصد جابه جايي مسافر داشتيم و هوايي 63 درصد رشد داشته است.

شهركي بيان كرد: بیشترین آمار تعداد زائر و مسافر مربوط به هيئت هاي مذهبي از شمال شرق كشور بودند و بيشترين مسافر از تهران و شهرهاي شمالي و گلستان بودند.

ازدحام وجود داشت اما توقف و اعتراضات كمتر شده بود

وي با بيان اينكه امسال در خدمت رساني به زائران در بخش حمل و نقل آرامش خوبي حاكم بود، گفت: با اينكه همچنان ازدحام وجود داشت اما توقف و اعتراضات كمتر شده بود.

شهركي با اشاره به اينكه در بحث پيش فروش بليط جاده اي امسال 13 درصد رشد داشتيم، افزود: سوانح جاده اي خوشبختانه كاهش داشته است.

وي با بيان اينكه به شكايات حضوري نيز رسيدگي مي شد، گفت: 19 مورد شكايت در خصوص تاخير در حركت داخلي و 34 مورد تاخير در حركت خارج استان داشتيم و تعدادي هم از برخورد متصديان حمل و نقل شكايت داشتند كه رسيدگي شد.

شهركي در خصوص نقاط ضعف و آسيب هاي حوزه حمل و نقل اظهار كرد: حركت كاروان ها هم برای با ترافيك عبوري بود.

وي اظهار کرد: 18 درصد سه روز قبل، 15 درصد بیش از 10 روز قبل و 45 درصد نیز پیش‌خرید کرده بودند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان خراسان رضوی به افزايش خروج اتوبوس ها از پايانه هاي مسافربري استان در 29 صفر اشاره كرد و گفت: اين آمار در سال جاري از 4500 به 4900 دستگاه افزايش يافت.

وی بالاترين آمار را در سفر مربوط به زائران تهراني دانست و گفت: در سال جاری در روز 30 صفر 320 دستگاه اتوبوس به تهران اعزام شده است.

شهرکی‌ثانوی از افزايش 60 درصدي اعزام اتوبوس ها خبر داد و گفت: اين آمار در سال گذشته 200 دستگاه بود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان خراسان رضوی با بیان اینکه پیش‌فروش بلیط 220 هزار نفر در این ایام صورت گرفته است، گفت: در این مورد نیز 13 درصد افزایش داشته‌ایم.

فعاليت 17.2 رام قطار در روزهاي پاياني ماه صفربه زائران مشهد الرضا

همچنين در اين نشست خبري معاون فنی اداره‌کل راه‌آهن خراسان رضوی از افزایش 32 رام قطار به ناوگان حمل و نقل ریلی مشهد در دهه پایانی ماه صفر خبر داد و گفت: بيش از 17 هزار رام قطار در راه آهن خدمت رساني كردند.

حميد عنبران با بيان افزايش 17 درصدي جايه جايي مسافر نسبت سالهاي گذشته با قطار تاكيد كرد: در مجموع در دهه آخر ماه صفر بیش از 17 هزار و دو رام قطار و در مجموع 515 هزار زائر به صورت رفت و برگشت جابه‌جا شده‌اند.

وي تاكيد كرد: پنج رام قطار نیز برای هیئت‌های مذهبی اختصاص یافت که بیشترین مراجعت ها مربوط به روز جمعه بود.

وي يادآور شد: از تاریخ 2 دی‌‌ماه تا تاریخ 14 دی‌ماه علاوه بر 80 رام قطار با ظرفیت 38 هزار نفر با افزایش 32 رام دیگر خدمات‌رسانی به زائران توسط راه آهن انجام شد.

وی در حمل و نقل ريلي نيز آمار مسافر تهران را بالاترين دانست و گفت: از 32 رام قطار اضافه شده به ناوگان 20 رام قطار مربوط به تهران و جابه‌جایی زائران با ظرفیت 17 هزار و 710 نفر بود.

‌عنبران ادامه داد: 12 رام دیگر با ظرفیت 13 هزار و 708 هزار نفر مربوط به مسیرهای دیگر بودند و این قطارها به زائران شهرهای جوین، سرخس، فیروزه، نیشابور ، جغتاي اختصاص داشت.

وی تصریح کرد: 36 درصد از کل آمار ارائه شده مربوط به برگشت زائران داخلی استان است.

معاون فنی اداره‌کل راه‌آهن خراسان رضوی اضافه کرد: در تاریخ 12 دی‌ماه 44 رام قطار با ظرفیت 28 هزار نفر جابه‌جایی داخل و خارج استان را انجام داد‌ند.

هزار و 323 پرواز داخلي و خارجي زائران را جابجا كرد

معاون اقتصادی و بازرگانی فرودگاه خراسان‌رضوی نيز در اين نشست گفت: مجموع پروازهای داخلی و خارجی در هفته آخر صفر یک هزار و 323 پرواز بوده است.

اکبر سلطانپور اظهار كرد: فرودگاه‌های استان بنا به ماهیت شغل خود اقداماتی در راستای خدمات‌رسانی به زائران مشهد مقدس در دهه پایانی ماه صفر انجام دادند.

وی افزود: در فرودگاه مشهد از شنبه 7 دی ماه تا 14 دی ماه در پروازهای خارجی 144 پرواز ورودی و 149 پرواز خروجی داشتيم و در مجموع 293 پرواز را ثبت شد.

وی ادامه داد: پروازهای خارجی از طریق شرکت‌های خارجی قطر، جزيره، عراق، ترکیه، العربیه، شاهین، آریانا افغان، گلف صورت گرفته است.

وي شرکت‌های داخلی كه پروازهايي را در اين ايام داشتند را اينگونه نام برد: شرکت‌های کاسپین، ایران‌ایر، کیش، آسمان، ماهان، اترک و سپاد از جمله شركت هايي بودند كه در دهه آخر صفر خدمات ارائه دادند.

به گفته ساطانپور مسیرهای خارجی از مشهد به کابل، دوبی، قندهار، نجف، مزارشریف، بغداد، شارجه، لاهور پاکستان، بحرین، جده و مدینه بود.

همچنين وي يادآور شد: در پروازهای داخلي 514 پرواز ورودی و 516 پرواز خروجی و در مجموع هزار و 30 پرواز داخلی برقرار شد.

سلطانپور در مقايسه آمار پرواز امسال با سال گذشته گفت: متوسط پروازهای خارجی 36 پرواز و پروازهای داخلی 133 پرواز است که افزایش 21 درصدی داشت.