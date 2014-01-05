ورودیهای بندرعباس زیبنده ی شهر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، هومن رفیعی بندری ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت نامناسب ورودیهای شهر گفت: ورودیهای شهر دروازه های شهر محسوب می شوند که معرف هویت و فرهنگ هر شهر است و وضعیت موجود به هیچ وجه زیبنده و مطلوب بندرعباس و شهروندان نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:شرایط شهر باید به گونه ای باشد که مسافران عزیزی که برای نخستین بار بندرعباس را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب می نمایند خاطرات خوشی را با خود به همراه ببرند و در همین راستا مدیریت شهری باید برای مناسب سازی ورودیهای شهر تدبیر ویژه ای بیاندیشد.

رفیعی بندری افزود: تا قبل از فرارسیدن ایام نوروز برای بهسازی شهر باید اقدامات مناسب و شایسته ای صورت گیرد, که این تحول باید در راستای افزایش زیباییهای بصری,ادراکی و نمایه های فرهنگی منحصر به فرد باشد.

وی در این زمینه به احداث نمادهایی که نمایانگر هویت تاریخی و فرهنگی استان است اشاره کرد و گفت: این مهم باید در دستور کار شهرداری قرار گیرد و البته از ایجاد فضای سبز نباید غافل بود.

رئیس کمیسیون فنی و شهرسازی شورای شهر همچنین به ساماندهی آلودگیهای بصری اشاره ای داشت و عنوان کرد طرح مطالعاتی و اجرایی این موارد از اهم است و باید در بودجه سال آینده به صورت ویژه دیده شود.

وی گفت: شورای چهارم شهر بندرعباس بنابراین دارد که با کار علمی و هدفمند و وجود یک برنامه ی مدون برای توسعه ی شهر برنامه ریزی کند و در این مسیر گام بر دارد.