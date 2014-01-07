به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه 10 داستان از احمد عربلو با عنوان «شاهنامه آخرش خوش است» نوشته شده و به زودی از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر می‌شود. عنوان این مجموعه از نام یکی از داستان‌ها گرفته شده است.

حوادث این مجموعه داستان، پیرامون روزهایی است که به پیروزی انقلاب اسلامی منتهی می‌شود. شخصیت اصلی این داستان‌ها، یک پسر نوجوان است که ماجراهای مختلفی برایش اتفاق می‌افتد و مخاطب با خواندن این کتاب، حوادث و رویدادهای انقلاب را می‌شناسد.

عربلو در حال نگارش جلد دوم این مجموعه داستان است چرا که فکر می‌کند نوجوان امروز از انقلاب و آرمان‌هایش دور شده است و این اتفاق، رویداد خوشایندی نیست. جلد دوم این مجموعه در مرحله نگارش قرار دارد و هنوز ناشری برای آن درنظر گرفته نشده است؛ هرچند نویسنده، انتشارات سوره مهر را ناشر احتمالی جلد دوم از مجموعه داستان‌های انقلاب می‌داند.

عربلو زاده 1344 تهران و كارشناس ارشد ادبیات فارسی است. او حدود 17 سال سردبیر مجله رشد نوجوان بوده و تاكنون با صدا و سیما، روزنامه جام‌جم، سوره نوجوان، سروش نوجوان و مجلات رشد همكاری داشته است.

وقتی که آقای مدیر كارآگاه می‌شود، هفتمین ازدواج سرهنگ، ماجرای امین و اكرم، افسانه قهرمانی‌های من، شاهزاده‌ای كه جادو شد (رمان طنز) بخشی از کارهای این نویسنده طنزپرداز است.