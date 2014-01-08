به گزارش خبرنگار مهر، جاسم ویشگاهی که سابقه مربیگری در نروژ و سوئد را دارد یکبار دیگر راهی قاره سبز می شود تا به کار مربیگری خود در سوئد ادامه دهد. مسئولان فدراسیون کاراته سوئد با ارسال نمابری از وی خواسته اند تا به عنوان مدیر فنی هدایت کاراته کاهای ملی پوش این کشور را برعهده بگیرد.



ویشگاهی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: پیش از این یک دوره با تیم ملی کاراته سوئد همکاری داشته ام و پس از درخواست دوباره سوئدی ها و مذاکرات متعدد در نهایت مقرر شد به عنوان مدیر فنی با این فدراسیون همکاری کنم.



وی افزود: با زودی راهی استکهلم می شوم تا پس از برگزاری یک کلاس هماهنگی برای مربیان کاراته سوئد کار خود را با تیم ملی این کشور آغاز کنم. البته برنامه های این تیم بعد از نشست با مسئولان فدراسیون سوئد مشخص خواهد شد.