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۱۸ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۰۵

یک ایرانی مدیر فنی تیم ملی کاراته سوند می‌شود

یک ایرانی مدیر فنی تیم ملی کاراته سوند می‌شود

سرگروه پیشین تیم ملی کاراته برای هدایت تیم ملی سوئد بزودی راهی استکهلم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم ویشگاهی که سابقه مربیگری در نروژ و سوئد را دارد یکبار دیگر راهی قاره سبز می شود تا به کار مربیگری خود در سوئد ادامه دهد. مسئولان فدراسیون کاراته سوئد با ارسال نمابری از وی خواسته اند تا به عنوان مدیر فنی هدایت کاراته کاهای ملی پوش این کشور را برعهده بگیرد.

ویشگاهی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: پیش از این یک دوره با تیم ملی کاراته سوئد همکاری داشته ام و پس از درخواست دوباره سوئدی ها و مذاکرات متعدد در نهایت مقرر شد به عنوان مدیر فنی با این فدراسیون همکاری کنم.

وی افزود: با زودی راهی استکهلم می شوم تا پس از برگزاری یک کلاس هماهنگی برای مربیان کاراته سوئد کار خود را با تیم ملی این کشور آغاز کنم. البته برنامه های این تیم بعد از نشست با مسئولان فدراسیون سوئد مشخص خواهد شد.
 
این عضو پیشین تیم ملی در پایان گفت: مسابقات جهانی 2014 آلمان را پیش داریم که برنامه‌های تیم ملی سود برای حضور در این مسابقات برنامه ریزی خواهد شد.
کد مطلب 2209403

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