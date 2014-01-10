به گزارش خبرنگار مهر، اولین رنکنیگ فدراسیون جهانی کاراته در سال 2014 در شرایطی اعلام شد که برای نخستین‌بار یک کاراته کای ایرانی موفق شد در جای دوم برترین‌های وزن خود قرار بگیرد، این در حالی است که دو نماینده دیگر کاراته کشورمان نیز صعودی خیره کننده در این رنکینگ داشتند.

سعید احمدی نایب قهرمان جهان در سال 2012 با 2227 امتیاز با 5 پله صعود نسبت به قبل در جایگاه دوم وزن 67- کیلو گرم قرار گرفت. این برای نخستین بار است که یک کاراته کای ایرانی موفق می‌شود خود را به رتبه دوم رنکینگ جهانی برساند. احمدی در روزهای منتهی به مهر امسال در مسابقات کامبت گیمز (المپیک هنرهای رزمی) در سن پترزبورگ روسیه با پیروزی برابر تمامی مدعیان درجه اول وزن خود صاحب مدال طلا شده بود.

بر اساس این گزارش، هامون درفشی‌پور که با طلای لیگ جهانی در استانبول، نقره بازی‌های کشورهای اسلامی و طلای قهرمانی آسیا در امارات سال پرشکوهی را تاکنون پشت سرگذاشته با 115 پله صعود، بیشترین صعود را تجربه کرد. ضمن اینکه سجاد گنج‌زاده در وزن 84+ که طلای لیگ جهانی و قهرمانی آسیا را در کارنامه خود ثبت کرده، در این رده‌بندی 75 پله صعود کرد. ذبیح‌الله‌ پورشیب که نامش برای نخستین بار در فهرست کاراته کاهای وزن 84- کیلویی‌ها ثبت شده، 4 پله صعود داشته است.

همچنین جایگاه علی فداکار در وزن 84- کیلوگرم و فرید حفقیقی در کاتای انفرادی نسبت به قبل دست نخورده باقی ماند. حسین سمندر، آروین باقری و سعید حسنی‌پور نیز کاراته کاهایی بودند که نام شان وارد فهرست 100 تایی‌ها شد.

در بخش بانوان رتبه نمایندگان کاراته کشورمان در رنکینگ جهانی نیز مشخص شده است. وزن 50- کیلو گرم نسرین دوستی رتبه 58 را با 5/185 امتیاز و سحر کرجی رتبه 59 را با 183 امتیاز در اختیار دارند. شیما آل‌سعدی در وزن 55- کیلوگرم رتبه 68 با 174 امتیاز ، رزیتا علی‌پور رتبه 57 با 318 امتیاز، دلارام دوستی رتبه 70 امتیاز و سمیرا ملکی پور رتبه 73 با 210 امتیاز در وزن 61- کیلو گرم قرار گرفته‌اند.

در وزن 68- کیلو گرم پگاه زنگنه رتبه 49 با 5/310 امتیاز، جمیده عباسعلی رتبه 50 با 5/257 امتیاز، الهه رضازاده رتبه 69با 5/169 امتیاز در وزن 68+ کیلو گرم و در کاتای انفرادینگین باقری رتبه 56 با 366 امتیاز را تصاحب کرده‌اند.

نفرات اول تا سوم هر وزن به همراه رتبه کاراته کاهای ایران در آخرین رنکنیگ به این شرح است: (اعداد داخل پرانتز نشانگر اخرین رتبه کاراته کاها در آخرین رنکنیگ جهانی است)

وزن 60- کیلوگرم:

1- کالویس کالینس (لیتوانی) 3663/5امتیاز

2 - داگلاس سانتوز ( برزیل) 2468 امتیاز

3- لوکا مرسا ( ایتالیا ) 2006امتیاز

11- امیر مهدی زاده 5/1300 امتیاز (6)

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45- هامون درفشی پور 387 امتیاز(160)

81 - سعید علیپور با 5/193 امتیاز(65)

91 -محمد قاسمی 171 امتیاز (119)

100- علیرضا اجدادی 198 امتیاز (82)

وزن 67- کیلوگرم:

1- ویلیام روله (فرانسه) 31209 امتیاز

2- سعید احمدی 2227 امتیاز (7)

2- عمر كرم اوغلو (تركيه) 2146 امتياز

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34-حامد زیگساری 870 امتیاز (21)

74- شاهین جعفری 356 امتیاز (64)

80- حسین سمندر 258 امتیاز(-)

100- آروین باقری 198 امتیاز (-)

وزن 75- کیلوگرم:

1- رافائل آقایف (آذربایجان) 4422 امتیاز

2- لوییجی بوسا ( ایتالیا) 5/3865 امتیاز

3- رنه اسمال ( هلند) 3169 امتیاز

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25- بهمن عسگری 657 امتیاز (51)

67- سعید فرخی 315 امتیاز (51)

73- ابراهیم حسن بیگی 450 امتیاز (45)

74-سعید حسنی پور 182 امتیاز (-)

وزن 84- کیلوگرم:

1- کنجی گرایلون ( فرانسه) 3346 امتیاز

2- ریوروتارو آراگا (ژاپن) 5/2229 امتیاز

3- هانی شاکر کشتا (مصر) 2191 امتیاز

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17- علی فداکار 1051 امتیاز (17)

86- ذبیح اله پورشیب 258 امتیاز(-)



وزن 84+ کیلوگرم:

1- جانتان هورنه ( آلمان) 5/ 3080 امتیاز

2- انس ارکان ( ترکیه) 2861 امتیاز

3- استفانو مانیسکالکو ( ایتالیا) 5/ 2842امتیاز

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15- ذبیح اله پورشیب 5/1214 امتیاز (11)

37- سجاد گنج زاده 432 امتیاز(112)

47- سامان حیدری 342 امتیاز (34)



کاتای انفرادی:

1- آنتونیو دیاز ( ونزوئلا) 5100 امتیاز

2- وو مین داک ( فرانسه) 3472 امتیاز

3- لوکا والده سی ( ایتالیا) 2895 امتیاز

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13- فرید حقیقی 1154 امتیاز(13)