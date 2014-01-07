به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم فوتبال استقلال در پایان هفته بیست و یکم لیگ برتر در صدر جدول قرار دارد اما طی روزهای گذشته اخباری پیرامون این باشگاه مطرح شده که جدایی پژمان منتظری و احتمال رفتن جواد نکونام از مهمترین اتفاقات این باشگاه بود. خبرنگار مهر در مورد این اتفاقات با علی فتح الله زاده مدیرعامل باشگاه استقلال گفتگوی مشروحی انجام داده که در زیر می خوانید:

اختلافی با نکونام ندارم

مدیرعامل باشگاه استقلال در ابتدای گفتگویش با خبرنگار مهر تاکید کرد اختلافی با نکونام ندارد و در توضیح بیشتر آن افزود: در چند روز گذشته که نکونام به من می گفت می خواهد از استقلال برود با درخواستش مخاللفت کردم و گفتم اگر با قلعه نویی مشکلی دارد برود و رودررو این مشکل را حل کند.

هواداران جواد را دوست دارند

علی فتح الله زاده ادامه داد: جواد بازیکن بزرگی است و برای تیم ما یک وزنه به شمار می رود. هواداران هم به این خاطر که او یک استقلالی هست دوستش دارند. قطعا تا زمانی که سرمربی او را نخواهد و رسما اعلام نکند من رضایت نامه ای صادر نمی کنم چرا که بنده هیچ نارضایتی از جواد ندارم و دوست دارم ایشان تا پایان فصل در استقلال بماند.

فردوسی پور هم بی تقصیر نیست

وی در بخش دیگری از صحبت هایش در مورد صحبت هایی که نکونام در برنامه نود کرد گفت: من تا حدودی از صحبت های او ناراحت شدم چرا که خودش می دانست من در چند روز گذشته مخالفتم را با جدایی او از استقلال اعلام کرده بودم اما نمی دانم بر چه اساسی در برنامه نود گفت که فتح الله زاده با جدایی من به راحتی مخالفت کرده است. البته در این میان فردوسی پور هم بی تقصیر نیست که توضیحات من را به درستی گوش نداد و مدام سوال می کرد که چرا این اتفاقات افتاده است. من همان ابتدای گفتگویم با نود تاکید کردم که موافق رفتن نکونام نیستم و این را به خودش هم بارها گفته ام.

با قلعه نویی صحبت نکردم

فتح الله زاده در پاسخ به این پرسش که گفته می شود شما با امیر قلعه نویی در مورد رفتن نکونام و مقایسه با ساموئل صحبت کرده اید گفت: اصلا اینطور نیست و بنده صحبتی در این مورد نداشتم. مقایسه کردن توانایی بازیکنان با یکدیگر کار درستی نیست و نمی توانیم نکونام و یا منتظری را با ساموئل را دیگر بازیکنان مقایسه کنیم.

قلعه نویی باید تصمیم بگیرد

مدیرعامل باشگاه آبی تهران در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر گفت: اگر بازیکنی مشکل انضباطی داشته باشد ما می توانیم در باشگاه درباره او تصمیم بگیریم اما اگر بازیکنی به خاطر مسائل فنی یا مواردی اینچنینی به مشکل بخورد باید کادر فنی و سرمربی در مورد او تصمیم بگیرد. الان هم امیر قلعه نویی باید در مورد نکونام تصمیم بگیرد. همانطور که در مورد جذب بازیکنان هم کادر فنی و سرمربی نظر نهایی را می دهد و بنده به تنهایی عمل نمی کنم.

ترکیه را هیچکس نمی دانست

وی ادامه داد: بازهم تاکید می کنم که بنده تمایلی به دادن رضایت نامه نکونام ندارم. در مصاحبه با برنامه نود هم این را تاکید کرد و حتی پیشنهاد ترکیه به نکونام را هم در همان ابتدا گفتم که هیچکس از آن خبر نداشت اما فردوسی پور سوالاتی را مطرح می کرد که به نظر می رسید از قبل طراحی شده بود. در حالی که توضیحات من شفاف و واضح بود اما او مدام سوال می کرد که البته حرف هایش هم متناقض بود.

دوست نداشتم منتظری هم برود

فتح الله زاده در ادامه به جدایی منتظری هم اشاره کرد و گفت: در مورد منتظری هم من همین نظر را داشتم و مخالف جدایی او بودم. با این حال نظر سرمربی هم در جدایی او مهم بود. در مورد نکونام هم همین است. من مخالفم اما نظر نهایی در این مورد را باید سرمربی بدهد. نکونام بازیکن ماست و همه دوستش داریم و می خواهیم که تا آخر فصل بماند.

برخی بین قلعه نویی و نکونام را برهم می زنند

مدیرعامل باشگاه استقلال در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر گفت: به نظرم نکونام باید مشکلش را با قلعه نویی حل کند. هر چند احساس می کنم ممکن است برخی بین قلعه نویی و نکونام را برهم می زنند تا از آب گل آود ماهی بگیرند.

مشکل برهانی حل می شود

فتح الله زاده در مورد مشکلی که برای آرش برهانی بوجود آمده است گفت: آرش از جمله بازیکنان خوب استقلال است که سالها برای این تیم زحمت کشیده و تاکنون مشکلی هم نداشته. حالا به خاطر فشاری که روی او وجود داشته اقدامی انجام داده که عذرخواهی هم کرده است. مطمئنم آرش با روحیاتی که دارد با قلعه نویی صحبت می کند و این مشکل حل می شود.

کارلوالیو را من نیاوردم

وی در پاسخ به این پرسش که ممکن است تونی بازیکن جدید استقلال هم به سرنوشت لاوره دچار شود و کارایی برای استقلال نداشته باشد گفت: کاروالیو را من به استقلال نیاوردم. هر چند در این مورد در جریان بوده ام اما نمی توانم در مورد عملکرد فنی اش جابگو باشم. ولی این بازیکن در فیلم هایی که از او وجود دارد کیفیت خوبی را از خود نشان داده و حتما کادر فنی او را تایید کرده که با او قرارداد بستیم.

تا قبل از دربی پول می دهیم

علی فتح الله زاده در مورد مشکلات مالی باشگاه استقلال در آستانه دیدار با پرسپولیس گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم تا قبل از دیدار برابر پرسپولیس به بازیکنان پول بدهیم که امیدواریم با کارهای صورت گرفته این اتفاق بیفتد و مشکل مالی هم کمتر شود.

وضعیتم برای آینده مشخص نیست

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا با شرایط موجود فصل آینده هم در استقلال خواهید بود گفت: باید ببینیم در پایان فصل نظر وزارت ورزش و اعضای هیات مدیره چیست. فعلا نمی دانیم چه اتفاقاتی در آینده رخ خواهد داد. با این حال پیش بینی می کنم سال آینده برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس سال روشنی نیست.

قلعه نویی را حفظ می کنم

مدیرعامل باشگاه استقلال در مورد گمانه زنی هایی که برای رفتن قلعه نویی به تیم راه آهن مطرح می شود گفت: معمولا به مربیان بزرگ پیشنهادهای زیادی می شود. قلعه نویی سالها برای استقلال زحمت کشیده و بنده تلاش می کنم ایشان را برای فصل آینده در استقلال حفظ کنم. امیدوارم با برنامه ریزی هایی که انجام می دهیم بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم.

اسم فرد خاصی را نیاوردم

وی در مورد اظهار نظری که عنوان کرده بود یکی در داخل باشگاه حاشیه ایجاد می کند گفت: من در این صحبتم اسم فرد خاصی را نیاوردم اما برخی هستند که نمی توانند موفقیت استقلال را ببینند و می خواهند تیم را به حاشیه ببرند. با این حال نمی خواهم خیلی در این مورد صحبت کنم.

نمی گویم قهرمان می شویم

فتح الله زاده در مورد شانس قهرمانی استقلال در این فصل گفت: ما یکی از مدعیان قهرمانی در این فصل هستیم و تمام تلاشمان را در این راه می کنیم اما نمی گویم که قهرمان می شویم. رقابت در صدر جدول نزدیک است و تیم ها باید تا پایان فصل با تمام توان بجنگند.

نتیجه دربی چه می شود؟

مدیرعامل باشگاه استقلال در مورد نتیجه دیدار با پرسپولیس و کری مدیرعامل این باشگاه گفت: به هر حال این بازی با بقیه فرق می کند و هر تیمی که بازیکنانش بتوانند داخل زمین دستورات مربیان را به خوبی پیاده کنند برنده خواهند شد. در مورد کری های آقای رویانیان هم به قول آقای دایی باید جوجه ها را آخر پاییز شمرد.

