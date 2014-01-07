با چنگ و دندان باید صدرنشینی را حفظ کنیم/ درک بازیکنان از شرایط بالاست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، آندارنیک تیموریان در خصوص آخرین وضعیت این تیم گفتگویی انجام داده است که به شرح زیر است:
* بازی با راهآهن را چطور دیدی؟
بازی خیلی سختی بود، اما خدا را شکر که توانستیم به سه امتیاز حساس این بازی رسیده و صدرنشین شویم. البته به نظرم الان با صدرنشینی کارمان خیلی سخت شد و باید خیلی حواسمان باشد که این جایگاه را در جدول از دست ندهیم. صدرنشینی در این هفته خیلی مهم است و ما سعی میکنیم با چنگ و دندان آن را حفظ کنیم.
* در بازی با راهآهن مثل دیدارهای قبل با کمبود بازیکن مواجه بودید.
بله، شرایط خیلی سخت بود و سه بازیکن بیشتر روی نیمکت استقلال حضور نداشتند اگر خدایی نکرده یکی از بازیکنان ما مصدوم میشد، آنوقت چه کار باید میکردیم فکر میکنم در این لحظه رحمتی باید میرفت در خط حمله بازی میکرد و حسینی درون دروازه قرار میگرفت.
* خود شما هم در این بازی مصدوم بودی؟
شرایطم که سخت بود و از ناحیه پا احساس درد داشتم اما خدا را شکر که توانستم با این وجود تا دقیقه 90 برای استقلال بازی کنم. باید یک تشکر هم از کادرپزشکی داشته باشم که در این هفتهها خیلی تلاش کردند تا مصدومان استقلال برسند و امیدوارم از این به بعد هم کمتر بازیکن مصدوم داشته باشیم.
* چه پیشبینی از بازی با استقلالخوزستان داری؟
بازی آسانی نیست آنها یک تیم جوان و با انگیزه هستند که در دور رفت موفق به شکست دادن ما شدند با این حال ما برای حفظ صدرنشینی باید استقلالخوزستان را شکست دهیم تا فاصله خود را با دیگر رقبایمان بیشتر کنیم.
*میتوانید صدرنشینی را حفظ کنید؟
خیلی سخت به صدر رسیدیم و این اتفاق را باید به حساب تلاش بازیکنان و بلوغ فکری کادرفنی گذاشت. به نظرم وقتی تیمی با وجود کمبود بازیکن میتواند حریفان سرسخت خود را شکست دهد این نشاندهنده درک بازیکنان از خواستههای فنی است و امیدوارم همانطور که تا الان خوب نتیجه گرفتیم از این به بعد هم بتوانیم به همین شکل عمل کنیم.
* از عملکرد خودت در این فصل راضی هستی؟
خدا را شکر میکنم که توانستم رضایت هواداران و کادرفنی را جلب کنم و امیدوارم در کنار همه اینها امسال بتوانم قهرمانی دیگری را با استقلال تجربه کنم.
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