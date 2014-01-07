برگزاری تمرین استقلال تحت تاثیر غیبت نکونام و بنرهای مشکوک!

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال از ساعت 15 امروز سه شنبه در کمپ مرحوم ناصر حجازی آغاز شد و بازیکنان همانند روزهای گذشته، پس از گرم کردن بدن‌هایشان به مرور کارهای تاکتیکی و بازی فوتبال پرداختند.

جواد نکونام که شب گذشته در برنامه نود به انتقاد از باشگاه استقلال و سرمربی این تیم پرداخته بود، امروز در تمرین آبی پوشان غایب بود. موضوعی که بی ارتباط با اتفاقات شب گذشته به نظر نمی‌رسید، وجود دو بنر بود که روی یکی از آنها در کنار عکس قلعه نویی نوشته بود :" در برابر سرمای ناجوانمردانه حسادت‌ها همیشه کوهی استوار باش". همچنین تماشاگران پس از تشویق قلعه نویی، با شعارهایی مبنی بر "بازیکن با غیرت همین‌ها" به بازیکنان غایب کنایه زدند.

علاوه بر نکونام، احمد جمشیدیان، کبه، مجید غلام نژاد، مهرداد اولادی و آرش برهانی هم غایب بودند. به گفته قلعه نویی، برهانی یکساعت قبل از تمرین استقلال با حضور در کمپ به صورت جداگانه تمرین می‌کند.

ضمن اینکه آنتونیو کاروالیو اولین تمرین گروهی خود را با استقلال برگزار کرد. این بازیکن در پایان تمرین در کنار محمد قاضی، پژمان نوری و سیاوش اکبرپور شوتزنی را تمرین کرد.

در تمرین امروز، آندارنیک تیموریان دچار مصدومیت جزیی شد و به همین خاطر تمرین را 10 دقیقه زودتر از سایر بازیکنان ترک کرد.

علاوه بر صحبت‌های جواد نکونام و علی فتح الله زاده در برنامه نود، قلیان کشی بازیکنان تیم زیر 22 سال از دیگر سوژه‌های مورد بحث بازیکنان استقلال بود.