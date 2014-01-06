به گزارش خبرنگار مهر، با اتفاقاتی که طی روزهای گذشته رخ داده است به نظر می رسد جدایی جواد نکونام از باشگاه استقلال قطعی باشد و این بازیکن یکی از تیم های چینی ، قطری و یا ترکیه ای را به عنوان مقصد آینده اش انتخاب خواهد کرد.

نکونام که روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرده بود پیشنهاداتی دریافت کرده و در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد، دوشنبه شب در گفتگو با برنامه نود گفت: من با آقای فتح الله زاده صحبت کردم و شرایطم را گفتم. ایشان هم به بنده گفتند که با آقای قلعه نویی در این مورد صحبت کنم.

وی با بیان اینکه به طور مستقیم با قلعه نویی صحبت نکرده است با انتقاد از رویه ای که برای جدایی اش از تیم در نظر گرفته شده است گفت: وقتی با آقای قلعه نویی صحبت کرده اند خیلی راحت با جدایی من موافقت کرده و گفته برو. این در حالی است که وقتی منتظری خواست جدا شود با رفتن او مخالفت شد و حتی لقب هایی هم به او دادند که از نظر من مستحقش هم بود اما وقتی بحث رفتن من شد خیلی راحت گفتند برو.

نکونام ادامه داد: نمی دانم چه کسانی اطلاعات غلط به مدیرعامل و سرمربی تیم دادند که روال به این صورت پیش رفته است. با این شرایط مشخص شده است که نکونام باید از استقلال برود. من همه صحبت هایم را با آقای فتح الله زاده انجام دادم و همه چیز را هم نوشته ایم. من دوست داشتم در استقلال بمانم اما کاری کردند که من از این تیم بروم.