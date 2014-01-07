  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۵۰

فتح الله زاده مخالف جدایی است؛

ماجرای نکونام و استقلال پیچیده شد/ صدور رضایت‌نامه فقط با نظر قلعه‌نویی

ماجرای نکونام و استقلال پیچیده شد/ صدور رضایت‌نامه فقط با نظر قلعه‌نویی

جدایی قطعی جواد نکونام از تیم فوتبال استقلال منوط به برگزاری نشست با قلعه نویی و اعلام رسمی رضایت وی برای این قطع همکاری موکول شد و تا زمانی که قلعه نویی این موافقت را اعلام نکند رضایت نامه وی صادر نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که جواد نکونام اعلام کرده بود بزودی در مورد پیشنهاداتی که از چین و قطر دارد تصمیم گیری خواهد کرد اما اتفاقاتی که پیرامون این ماجرا رخ داد اوضاع را کمی پیچیده کرد و مشخص نیست کاپیتان تیم ملی در استقلال خواهد ماند یا قبل از پایان مهلت نقل و انتقالات بین المللی به تیم های خواهانش می پیوندد.

نکونام در آخرین اظهار نظری که پیرامون جدایی اش از باشگاه استقلال داشت تاکید کرد که علی فتح الله زاده و قلعه نویی به راحتی با جدایی او موافقت کرده اند. وی به نقل از یکی از نزدیکان قلعه نویی عنوان کرد که سرمربی آبی ها به راحتی به جدایی او موافقت کرده است.

این در حالی است که علی فتح الله زاده مدیرعامل باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد چند بار به نکونام عنوان کرده که مخالف جدایی اوست و تنها در صورتی حاضر است رضایت نامه وی را صادر کند که امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی با این جدایی به طور رسمی موافقت کند.

با این شرایط جواد نکونام تنها در شرایطی می تواند از استقلال جدا شود که نشستی با امیر قلعه نویی داشته باشد و سرمربی آبی ها موافقتش با جدایی این بازیکن از جمع بازیکنان را اعلام کند. اگر این اتفاق نیفتد بعید به نظر می رسد نکونام از استقلال جدا شود.

کد مطلب 2209650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها