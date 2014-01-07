به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی كتاب، در روز دوشنبه 16 دی‌ماه و با مصوبه اعضای شورا، مصلای بزرگ امام خمینی (ره) به عنوان محل برگزاری این نمایشگاه تعیین شد.

در این جلسه كیفی‌سازی نمایشگاه و افزایش خدمات و تسهیلات رفاهی برای بازدیدكنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضا نیز پیشنهادهای خود را برای افزایش كیفیت حضور ناشران در این دوره از نمایشگاه ارائه كردند.

بنا بر این گزارش مقرر شد جلسه‌ای جهت هماهنگی بیشتر بین مدیران معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد و نمایشگاه با مدیران مصلی تهران برگزار شود.

این گزارش می‌افزاید بررسی آیین‌نامه ثبت‌نام ناشران داخلی برای حضور در نمایشگاه از دیگر مباحثی بود كه در این جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد به منظور بررسی و اعلام زمان ثبت‌نام ناشران داخلی در این دوره از نمایشگاه جلسه‌ای روز شنبه با حضور اعضاء برگزار شود.