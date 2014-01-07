به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی صبح روز سه شنبه با بیان این مطلب در کارگروه خانواده و بانوان استان مرکزی افزود: باید در شورای برنامه ریزی تمامی مدیران دستگاه های اجرایی را مکلف به مشارکت فعال در اجرای این پروژه کنیم به گونه ای که دستگاه های فرهنگی دخیل با تخصیص برخی از اعتبارات خود شورای شهر و شهرداری را در اجرای این پروژه مهم یاری رسانند.

وی با انتقاد از نبود یک فضای مناسب برای تفریح خانواده های شهر اراک بدور از هرگونه دغدغه فکری گفت: متاسفانه در شهر اراک فضایی وجود ندارد که خانواده ها بتوانند ساعتی را با فکر راحت و بدور از هرگونه دغدغه فکری به تفریح بپردازند.

19 دی نقطه عطف تاریخ انقلاب ایران است

حسن بیگی در ادامه با گرامیداشت سالروز 19 دیماه گفت: 19 دی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: در پی چاپ اطلاعیه معروفی که در روزنامه اطلاعات آن وقت صادر شد و اعتراضات مردمی در 19 دیماه برخورد شدید و بد پلیس را با مردم بدنبال داشت که این امر خشم مردم ایران را برانگیخت و اعتراضات مداوم مردم کشور سنگ بنای پیروزی انقلاب اسلامی ایران را گذاشت.

وی افزود: گرامیداشت سالروز 19 دیماه بر همه مردم و مسئولان لازم است و باید با گرامیداشت یاد و خاطره آن روزها و یادآوری تاریخ انقلاب برای نسل جوان موجبات پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی همچنین با اشاره به دیگر مناسبت های تاریخی و مذهبی پیش رو در دیماه گفت: سالگرد شهادت امیرکبیر از دیگر مناسبت های این ایام است که باید مورد توجه قرار بگیرید.

حسن بیگی گفت: باعث تاسف است وقتی امیرکبیر مردی از نسل سرزمین آفتاب و استان مرکزی است در سالگرد شهادتش هیچ مراسمی در این استان برگزار نشود آنگاه در استانهای همجوار ما شاهد برگزاری مراسم پاسداشت این بزرگ مرد تاریخ ایران باشیم.

وی ادامه داد: استان مرکزی باید با شکوه ترین مراسم پاسداشت یاد و خاطره امیرکبیر را در کشور برگزار کند و به همگان بگوید این استان چه شخصیت های موثر و با ارزشی را تقدیم ایران اسلامی ایران کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی گفت: اکثر چهره های شاخص و تاثیر گذار در تاریخ ایران از استان مرکزی بوده و بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در قرن اخیر گواه این مهم است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان مرکزی به واسطه پرورش شخصیت های مهم تاریخ ایران در آن افزود: باید با توجه به این پیشینه نسبت به برنامه ریزی و انجام کارهای بزرگ در جهت توسعه و پیشرفت استان تلاش کرد.

نرخ بیکاری استان مرکزی کاهش یافت

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی در ادامه از کاهش نرخ بیکاری در استان مرکزی خبر داد و گفت: سازمان مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان مرکزی در پاییز امسال 3 درصد کمتر از فصل تابستان اعلام کرده است.

حسن بیگی توجه به بخش صنعت و تلاش در جهت رفع مشکلات این بخش را از عوامل موثر در کاهش نرخ بیکاری استان مرکزی برشمرد و گفت: توجه به بخش صنعت و ایجاد آرام در واحدهای تولیدی بستر بازگشت به کار کارگرانی که قرارداد آنها لغو شده بود را به واحدهای تولیدی فراهم کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی افزود: استان مرکزی استانی توانمند و برخوردار از ظرفیت های صنعتی و تولیدی بسیار است که کمی توجه به این واحد ها و حل مشکلات پیش روی آنها تاثیر بسزایی در رفع معضل بیکاری استان در فصل های آتی خواهد داشت.

حسن بیگی یاداور شد: تلاش در جهت کاهش نرخ بیکاری جامعه بستر سلامت جامعه، کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش آمار زندانیان را در برخواهد داشت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی در ادامه با اشاره به نزدیکی ایام الله دهه فجر و ضرورت برنامه ریزی برای گرامیداشت این ایام گفت: ستاد بزرگداشت ایام الله دهه فجر در استان شکل یافته و با برگزاری 2 جلسه تاکنون ساختار کلی این ستاد مشخص شده است.

حسن بیگی با تاکید بر ضرورت حضور فعال مدیران دستگاه های اجرایی استان در ستاد دهه فجر گفت: ستاد دهه فجر امسال در استان مرکزی کمیته طرح، برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی را در این ستاد تشکیل داده و همه اقدامات دستگاه های اجرایی بعد از این ایام مورد بازرسی و بررسی قرار می گیرد.

وی یادآور شد: علاوه بر مدیران دستگاه های اجرایی سه فرمانداری نیز به عنوان فرمانداری های برتر استان در حوزه فعالیت های ستاد گرامیداشت ایام الله دهه فجر استان معرفی خواهند شد.

آمار طلاق در استان نگران کننده است

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی در ادامه از آمار نگران کننده طلاق در استان انتقاد کرد و گفت: باید برای کاهش این معضل اجتماعی در سطح جامعه چاره اندیشی شود.

حسن بیگی که از ارائه آمار دقیق طلاق در استان مرکزی خودداری کرد افزود: افزایش آمار طلاق و کاهش وقوع ازدواج در کشور و به طبع آن در استان مرکزی به معضلی بزرگ در کور تبدیل شده که نیازمند کار فرهنگی کارشناسی شده و دقیق است.

وی از مدیران دستگاه های اجرایی عضو کارگروه خانواده و بانوان استان مرکزی خواست با ارائه نقطه نظرات و طرح های پیشنهادی خود موجبات کاش طلاق در استان را فراهم کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی همچنین در این جلسه از انتصاب دومین مدیرکل بانوی استان مرکزی در مجموعه استانداری مرکزی خبر داد و از آن به عنوان یک خبر خوب یاد کرد و گفت: این انتخاب بیانگر توجه ویژه دولت یازدهم به حضور و نقش بانوان توانمند در جامعه مدیریتی دارد.

طرح بوستان بهشت مادران در کلان شهر اراک از کارگروه بانوان مصوبه گرفت

طرح بوستان بهشت مادران کلان شهر اراک دومین دستور کار هفتمین جلسه کارگروه بانوان استان مرکزی بود که بعد از ارائه توسط عضو شورای اسلامی شهر اراک از این کارگروه مصوبه گرفت.

اشرف بهادری عضو شورای اسلامی کلان شهر اراک در این جلسه گفت: طرح بوستان بهشت مادران که از 86 در دست اقدام است یک نیاز اساسی و مهم برای این کلان شهر محسوب می شود.

وی افزود: اجرای این طرح در فضایی به وسعت 30 هکتار با الگو گیری از پارک پردیس تهران در مسیر تهران به سمت صالح آباد و ولی آباد پیش بینی شده است.

عضو شورای اسلامی کلان شهر اراک اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این پروژه را 20 میلیارد تومان برشمرد و گفت: این پروژه در مدت 3 سال در قالب 3 فاز تکمیل خواهد شد.

بهادری احداث مجموعه فرهنگی، فرهنگی خاص زنان به منظور سازماندهی تجمع های غیردولتی زنان در کلان شهر اراک را از جمله اهداف ساخت این مجموعه عنوان کرد و گفت: شناسایی نیروهای مستعد، کاهش مفاسد اجتماعی و رفع نیازهای جوانان، ایجاد بسترهای اشتغال برای زنان، ایجاد تحرک و شادابی برای دختران و زنان و ....از دیگر اهداف ساخت این مجموعه است.

وی ادامه داد: فضاهای پیش بینی شده در این مجموعه را بازارچه های خود اشتغالی، سالنهای آمفی تئاتر و همایش های اسلامی، قفس پرندگان، محوطه بازی کودکان، استخر کودکان، پیست دوچرخه سواری، دریاچه مصنوعی، فضاهای ورزشی و اسکیت و... تشکیل می دهند.

عضو شورای اسلامی شهر اراک یادآور شد: این پارک ویژه بانوان است علیرغم آنکه حصار کشی مثل زندان ندارد محیطی امن را برای فعالیت های ورزشی و فرهنگی بانوان شهر ایجاد می کند.

شورای مشورتی بانوان در استان مرکزی تشکیل شد

مدیرکل امور بانوان و خانواده استان مرکزی نیز در این جلسه از تشکیل شورای مشورتی بانوان در استان مرکزی خبر داد و گفت: این شورا با عضویت 15 بانوی فعال در حوزه های مختلف زنان تشکیل شده و کمیته های تخصصی بهداشت و درمان، حقوقی، تحقیق و پژوهش، ورز، فرهنگ و هنر، رسانه و اطلاع رسانی، اقتصاد و کارآفرینی زیرمجموعه آن است.

زهرا فرجی یادآور شد: آسیب شناسی نقاط ضعف موجود از اهداف کلی اسن شورای مشورتی است.

وی یادآور شد: اصلاح ساختار دفتر امور بانوان و تلاش در جهت ارتقا آن، انتشار نشریه تخصصی زنان با کمک بخش غیر دولتی، تهیه برنامه کاری سال 93 از جمله اقدامات صورت گرفته از ابتدای آذر تا کنون بوده است.