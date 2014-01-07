سالانه 16 هزار تن تخم مرغ در يزد توليد مي شود

علي اكبر حدادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور حفظ سلامت مردم، تمامي مراحل و شرايط نگهداري از اين محصول تحت نظر دامپزشكي است.

وي افزود: تولید و عرضه تخم مرغ به عنوان یک فراورده خام دامی پرمصرف و فساد پذیر ، تحت نظارت مستقیم اداره دامپزشکی قرار دارد و آنچه پیش از مصرف تخم مرغ اهمیت دارد، سلامت و تازگی آن است.

حدادزاده ادامه داد: نشان دار بودن تخم مرغ همراه با رعایت شرایط نگهداری و توجه به تاریخ تولید، ضامن حفظ کیفیت و سلامت این محصول است.

مديركل دامپزشكي استان يزد با اشاره به تولید بالای این محصول در استان یزد افزود: به منظور ارتقا سطح بهداشت، کیفیت تولید و رعایت حقوق مصرف کنندگان، طرح نشانه گذاری تخم مرغ از سال 1388 توسط اداره کل دامپزشکی استان یزد به اجرا درآمده است كه در همين راستا اکیپ های ویژه بازرسي علاوه بر كنترل مراکز تولید تخم مرغ، به طور مستمر از واحدهاي عرضه کننده تخم مرغ بازدید كرده و به بررسی تخم مرغ های عرضه شده در این مراکز می پردازند و درصورت مشاهده هر گونه تخلف از قبیل مخدوش بودن نشان تخم مرغ، تاریخ تولید و یا شرایط نامناسب نگهداری برابر ضوابط، برخورد قانوني به عمل مي آورند.

حدادزاده با اشاره به اینکه نشان دار بودن تخم مرغ به تنهایی ضامن حفظ سلامت تخم مرغ نیست، بيان كرد: شهروندان باید توجه داشته باشند تخم مرغ سالم علاوه بر نشان دار بودن باید در شرایط بهداشتی و مناسب نگهداری شده و تاریخ تولید بر روي آن درج شده باشد.

وي ادامه داد: علاوه بر آن، پوسته تخم مرغ باید صاف، بدون ترک و عاری از آلودگی و فضولات بوده و پس از شکستن، زرده و سفیده تخم مرغ دارای قوام مناسب و از هم جدا باشد.

حدادزاده، بهترين زمان مصرف تخم مرغ در دمای صفر تا 4 درجه (داخل یخچال) به مدت یک ماه و بیرون از یخچال را چهار روز اعلام كرد.