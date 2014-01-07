مرزهای 1967 موضوع مذاکره با فلسطینی ها نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "نفتالی بنت" وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی مخالفت شدید خود را با عقب نشینی این رژیم به مرزهای اشغال شده پیش از جنگ سال 1967 اعلام کرد.

رهبر حزب افراطی "خانه یهود" در این خصوص از "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواست به آمریکایی ها جواب رد بدهد. بنت با بیان این که دولت صهیونیستی نماینده صهیونیست ها است بر لزوم حفظ مسئولیت کابینه در قبال خواسته آنها تاکید کرد.

این عضو افراطی کابینه صهیونیستی طی سخنانی که در موسسه مطالعات امنیت داخلی اسرائیل (INSS) ایراد کرد فشارهای واشنگتن به تل آویو برای به نتیجه رساندن مذاکرات سازش خاورمیانه را به باد انتقاد گرفت. به گفته وی حزب "خانه یهود" جزو دولتی که در مورد مرزهای 1967 مذاکره کند، نخواهد بود.

بنت این امر را به منزله تقسیم بیت المقدس و بازگرداندن بخش قدیمی این شهر به فلسطینی ها دانست، اقدامی که مغایر با سیاست های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی است. گفتنی است مذاکرات سازش خاورمیانه که پس از وقفه ای طولانی با میانجیگری و سفرهای پیاپی وزیر خارجه آمریکا به منطقه مدتی است از سرگرفته شده، تا کنون دستاوردی نداشته است.